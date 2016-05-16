تأجيل محاكمة 28 متهمًا بـ«خلية دمياط الإرهابية» لـ 12 يوليو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 28 متهمًا، بقضية “خلية دمياط الإرهابية”، لجلسة 12 يوليو.

وجاء التأجيل، للاطلاع، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، حسبما أفاد مراسلنا.

> وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين، أنهم في الفترة ما بين أغسطس 2012، وحتى أغسطس 2014، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين”.

وتضمنت قائمة الاتهامات ” تعريض السلم العام للخطر، اعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، استحلال الكنائس، استهداف المنشآت العامة والخاصة، حيازة الأسلحة، وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك”.