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السيسى لوزراء الرياضة العرب: لا تتركوا المجال لملء فراغ الشباب بأفكار هدامة

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السيسى لوزراء الرياضة العرب: لا تتركوا المجال لملء فراغ الشباب بأفكار هدامة السيسى لوزراء الرياضة العرب: لا تتركوا المجال لملء فراغ الشباب بأفكار هدامة
استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين، وزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالوزراء العرب، وأكد خلال اللقاء على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب، لاسيما في ضوء ما يشهده عالم اليوم من تطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي والإعلام، مشدداً على ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأشار الرئيس، في هذا الصدد، إلى أهمية عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة، مشيداً في هذا السياق بالحملة التي أطلقها وزراء الشباب العرب أمس تحت عنوان" لا للعنف، لا للتطرف، لا للإرهاب".

الرئيس السيسي خلال لقاء وزراء الرياضة العرب (1)

الرئيس السيسي خلال لقاء وزراء الرياضة العرب (2)

الرئيس السيسي خلال لقاء وزراء الرياضة العرب (3)

الرئيس السيسي خلال لقاء وزراء الرياضة العرب (4)


>السيسي يجتمع بوزير التموين ويوجه باستمرار تطوير تداول القمح والتيسير على المزارعين.. ضخ 40ألف طن أرز استعدادا لرمضان.. خالد حنفى: البنك الدولى أبدى استعداده لمساعدتنا لمواصلة نجاح منظومة الخبز

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مصر 365

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