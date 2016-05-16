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إحالة ضابط للمحاكمة لاتهامه بخطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بشارع الطيران

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إحالة ضابط للمحاكمة لاتهامه بخطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بشارع الطيران إحالة ضابط للمحاكمة لاتهامه بخطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بشارع الطيران
أمرت نيابة أول مدينة برئاسة المستشار محمد حتة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، بإحالة ضابط شرطة وشقيقه للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها فى شارع الطيران.

كشفت تحقيقات النيابة أن الضابط المتهم أطلق النار من سلاحه الميرى أثناء محاولة الأهالى الإمساك به عقب سرقته حقيبة المجنى عليه، مما أدى إلى إصابة أحد الشهود فى عينه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى شرطة النجدة بلاغا من "نرمين س"، عن تعرضها للسرقة من شخصين كانا يستقلان يستقلان سيارة ملاكى، بسرقة حقيبة يدها أثناء سيرها فى الشارع، وعندما استغاثت بالأهالى، تمكنوا من الإمساك بهما، وعلى الفور أخطرت النجدة قسم شرطة أول مدينة نصر، وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث بشارع الطيران، حيث تبين أن المتهم هو الملازم أول "كريم م ن" من قوة القسم، ويرتدى زيًا ملكيا، وشقيقه أحمد.

تم القبض على المتهمين واصطحابهما إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر رقم 10291 لسنة 2016، وتباشر النيابة التحقيق.

يذكر أن وزارة الداخلية،قد أعلنت، فى بيان لها، أن اللواء مجدى عبد الغفار أصدر قرارًا بإحالة الملازم أول "كريم م"، الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر، إلى الاحتياط.


>18 يونيو أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية لعدم تنفيذه حكم حبس توفيق عكاشة

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