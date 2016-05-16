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ضاحى خلفان: إيران تمارس أبشع الطرق فى هدم الأمن القومى العربى

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ضاحى خلفان: إيران تمارس أبشع الطرق فى هدم الأمن القومى العربى ضاحى خلفان: إيران تمارس أبشع الطرق فى هدم الأمن القومى العربى
قال ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، إن إيران تلجأ لأبشع الطرق لهدم الأمن القومى العربى.

وغرد "خلفان"، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، "تمارس إيران أبشع الطرق فى هدم الأمن القومى العربى وتشترى عبيدا لها ومستأجرين فى المنطقة تحت مسمى طائفى بغيض".


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