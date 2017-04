مزيل المكياج المفضل لك من كلينيك

المنتج

تقدم Clinique الإصدار الأحدث من امتياز منتجات إزالة المكياج، Take The Day Off Micellar Cleansing Towelettes for Face & Eyes. هذه المناديل ذات الحجم الكبير والمتشبعة جدا، تزيل المكياج والتلطخات والأوساخ تماما أينما وحيثما ترغبين. حتى أنواع المكياج المضاد للماء والطويل الاستدامة تتم إزالته بمنتهى السهولة. إنها تقنية Micellar الشهيرة على شكل مناديل مبللة داخل عبوة يعاد إغلاقها بإحكام وسهلة الحمل من أجل السفر والتنقل والنادي الرياضي أو أي مكان تذهبين.

التقنية

المذيلات/ Micelles هي الأجسام الكروية التي تشكلت من جزيئات لها جانب ينجذب للماء وآخر ينجذب للزيت. عند استخدامها على البشرة تنقسم المذيلات وتنفتح وقبل أن تنغلق تمسك بكل شيء من غير الماء. عندها، حالما تنغلق، يجرفها المنديل.

المكونات الأساسية

Isopropyl Palmitate و Pentylene Glycol وDimethione و Trisiloxaneو Methyl Glucoseو Sesquistearate و Capryl Glycolو Arginine: هذا المزيج المتنوع من المستحلبات وعناصر التنعيم والترطيب تمنح البشرة محلول المذيلات شعورا بالراحة والنعومة

طريقة الاستخدام

يستخدم قبل نظام العناية الثلاثي لإزالة مكياج الوجه . يمسح به على العيون لإذالة المكياج. تطوى فوق قطعة قماش أو منديل صغير للتنظيف. يمسح به على الوجه ثم الشفاه لتنظيفها من المكياج. لا حاجة للشطف. يتبع بصابون الوجه المناسب من Clinique.

التفاصيل...مناديل مبللة فاخرة تناسب جميع أنواع البشرة وتزيل بفعالية ولطف جميع أنواع المكياج با فيها المنتجات المضادة للماء والطويلة الاستدامة.

مختبر ضد الحساسية. 100% خالي من العطور

تتوفر مناديل تنظيف الوجه والعيونTake The Day Off Micellar Cleansing Towelettes اعتبارا من بداية يونيو 2016 لدى كاونترات كلينيك في أنحاء الشرق الأوسط.