بالأسعار تعرفي إلى أنواع أسرَّة الأطفال حديثي الولادة!

أشكال وموديلات أسرة حديثي الولادة من أكثر ما يهم الوالدين ويدفعهما لرحلة بحث طويلة عن أفضلها وأكثرها تميزاً واختلافاً وراحة للطفل.

«سيدتي نت» قامت بجولة في الأسواق السعوديَّة لتطلعك على أنواع وأسعار أسرَّة الأطفال حديثي الولادة، خاصة أنَّ الفترة الحاليَّة تشهد كثيراً من العروض.

•بالأسعار أنواع السرير الخشبي:

يتميَّز السرير الخشبي بشكل بسيط وجذَّاب وتصميم يحمي الطفل أثناء النوم ويمكنك استعماله في مراحل متقدِّمة من عمر الطفل بأمان.

ـ سرير ماركة شيكو ابتداء من 1149 ريالاً إلى 1452 ريالاً.

ـ سرير ماركة بيرفي يتراوح سعره بين 379 إلى 634 ريالاً.

ـ سرير ماركة جراكو من هوم سنتر يتراوح سعره بين 466 ريالاً وحتى 1129 ريالاً.

ـ بشكل عام أسعار أسرَّة الأطفال تختلف من مكان آخر فتبدأ من 295 ريالاً وحتى 2000 ريال لبعض الأنواع المزودة بإكسسوارات.

•نصائح عند اختيار سرير الأطفال:

ـ بالنسبة للخامات تتنوع مادة صناعة سرائر الاطفال ما بين الخشب المعدن القابلة للطي ولكن ينصح بشراء السرير الخشبي هو الأكثر أمانا على صحة الأطفال.

ـ السرير القابل للطي فهو عملي وخفيف، ومثالي للبيت والرحلات، كما أنَّه متين للاستخدام المنزلي ويتمتع بحجم أكبر حتى 3 سنوات، ويمكنك طيُّه واستخدامه في السفر أو تخزينه عندما يكبر طفلك ما يوفر لك مساحة.

ـ ابتعدي عن السرير ذي الجانب المتحرِّك، الذي تستخدمه الأُم لحمل ووضع طفلها؛ لأنَّه قد يسبب الحوادث لطفلك حين يكبر قليلا ويرغب باستكشاف ما حوله.

ـ هناك أنواع من الأسرة يمكنكِ فكل جانب واحد منها لتضعيها إلى جانب سريرك الكبير، خاصة في مراحل الرضاعة مع حديثي الولادة، وهي مريحة وعمليَّة للأُم التي تُرضع طفلها طبيعياً، حيث توفر عليها عناء الذهاب والقيام كل ساعة بالإضافة لنوم الطفل في سرير خاص به وليس مع أبويه في السرير نفسه، ما يوفر له وللأُم راحة أكثر في النوم.

•إكسسوارات وكماليات السرير:

تتمتع بعض الأسرة بكماليات زائدة مثل الاهتزاز، الذي يساعد الطفل على النوم. والضوء الخافت الملحق بالسرير لتفقد الطفل ولمساعدته على النوم بدلاً من الضوء العادي، والألعاب، والناموسية والموسيقى وغيرها.