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أسيوط تنظم إحتفالية للابتكار والإبداع في مجال الإنشاء والبناء«سيمكس للبناء»‎

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أسيوط تنظم إحتفالية للابتكار والإبداع في مجال الإنشاء والبناء«سيمكس للبناء»‎ أسيوط تنظم إحتفالية للابتكار والإبداع في مجال الإنشاء والبناء«سيمكس للبناء»‎

 

محافظ اسيوط

مراسل«ONA»:
> أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، علي أهمية دعم القطاع الخاص للمجتمع المحلي وتنميته وتشجيع الجهود الرامية الى النهوض به مشيرا الى الدور البارز الذي يلعبه القطاع في تحريك عجلة الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية.

جاء ذلك خلال لقاءه بمسئولي شركة أسمنت أسيوط ، لدعوته لحضور الاحتفالية التي تقيمها الشركة للاعلان عن فائزي مبادرة نشر ثقافة الابتكار والإبداع في مجال الإنشاء والبناء «مسابقة سيمكس للبناء ٢٠١٦».

وتنظم شركة أسمنت أسيوط مسابقة عالمية تحت عنوان «مسابقة سيمكس للبناء»برعاية المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وبحضور اللواء أحمد تيمور- القائم بأعمال محافظ القاهرة وريكاردو باليستروس – الملحق التجاري لسفارة المكسيك في بالإضافة إلى حضور ممثلي شركات الإنشاءات والبناء كفائزين ومشاركين في المسابقة.

وتهدف «مسابقة سيمكس للبناء» إلى دعم التطوير المستمر وتشجيع الأفكار الهندسية المبتكرة وتسليط الضوء على الأعمال المتميزة في مجال التشييد والبناء التي تضيف الجديد إلى مجال الإنشاءات وتصبو إلى معالجة مشاكله المعتادة والمتكررة.

وتقام المسابقة على مرحلتين: المرحلة المحلية تقام على مستوى جمهورية مصر العربية، والمرحلة العالمية ستقام على مستوى جميع البلدان التي تتواجد بها فروع شركة سيمكس العالمية.

كما تتضمن فعاليات المسابقة في المرحلة المحلية اشتراك المشاريع المبتكرة والمتميزة من جمهورية مصر العربية واختيار مشروع فائز لكل فئة من الفئات التسعة المحددة من قِبل المواصفات القياسية والعالمية للمسابقة وتشمل تلك الفئات على سبيل المثال وليس الحصر: المشاريع السكنية لمحدودي الدخل، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعية والتعليمية، والمشاريع التي تخدم أغراض الاستدامة، وغيرها من الفئات.

وتم إختيار المشاريع التسعة الفائزة من جمهورية مصر العربية، وسيتم الإعلان عنهم في هذه الاحتفالية الضخمة، وبهذا الإعلان ستتأهل تلك المشاريع إلى المرحلة الثانية لاختيار الفائزين على مستوى العالم.

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أونا

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