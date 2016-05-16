"الأرصاد": انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة، بدءاً من غدٍ الثلاثاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غداً فتبلغ على الســــــــواحل الشمالية الغربية من الصغرى 21 والعظمى 25، وعلى السواحل الشمالية الشرقية الصغرى 24 والعظمى 27 درجة مئوية، محــــــــافظات الوجه البحرى والقاهرة فالصغرى 23 والعظمى 34 درجة مئوية، محــــــــافظات شمـــــــــال الصـــــــعيد فالصغرى 22 والعظمى 36 درجة مئوية، أما محافظات جنوب الصعيد فالصغرى 28 والعظمى 46 درجة مئوية، وسيناء فالصغرى 22 والعظمى 36 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 40

الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد: طقس لطيف على السواحل اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة 29