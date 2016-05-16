إشراق ونضارة مع أحدث منتجات العناية من لوكسيتان ان بروفانس

استعداداً لاستبقال فصل الصيف، يسرّ لوكسيتان ان بروفانس، العلامة العالمية المتخصصة بالعناية بالبشرة والجمال، أن تعلن طرح منتجات جديدة تُضاف إلى مجموعة منتجاتها للعناية بالوجه.

وتضمّ الإضافات الجديدة منتجات للحماية من أشعّة الشمس تُضاف إلى مجموعة "الخلود" من منتجات محاربة علامات التقدّم بالسن، بينما تطرح لوكسيتان ان بروفانس أيضاً مجموعة جديدة تطلق عليها تسمية الملكة البيضاء أو Reine Blanche التي ستنال إعجاب الكثيرات مع عدد من المنتجات التي تُعنى بإشراقة البشرة مثل منتجات شدّ البشرة، وكريمات التبييض والسيروم. وتتمتع هذه المجموعة بخصائص ممتازة مصممة خصيصاً للعناية بالبشرة وتعزيز إشراقتها لوجه ينبض بإشراقة طبيعية.

مجموعة زهرة الخلود Immortelle

تلجأ لوكسيتان في أحدث منتجاتها التي تُضاف إلى مجموعة الخلود إلى خصائص زهرة الخلود من كورسيكا مع تركيز خاصّ على الحماية من أشعّة الشمس.

كريم الخلود ذات التركيبة الخفيفة Immortelle Divine Cream light texture مع درجة حماية من الشمس 20 SPF: يضمّ هذا الكريم الزيت الأساسي المستخلص من زهرة الخلود الذي يساعد على محاربة العلامات الظاهرة للتقدّم بالسن بينما يمنح البشرة حماية من الأشعّة فوق البنفسجية والعوامل الخارجية. وبفضل تركيبته الخفيفة يسمح هذا الكريم للبشرة بالتنفّس كما يسهل امتصاصه في البشرة لحماية قصوى ونتائج ممتازة. يبلغ ثمن القارورة حجم 50 مل 495 درهماً.

الملكة البيضاء Reine Blanche

تعزّز أحدث إبداعات مختبرات لوكسيتان المنافع الطبيعية لزهرة إكليلية المروج Reine des Près ذات اللون الأبيض الناصع لتقديم أفضل البرامج لإشراقة البشرة التي تمّ تطويرها على الإطلاق خصيصاً للبشرة الحساسة. ومن شأن المنتجات الجديدة التي تُضاف إلى مجموعة تفتيح البشرة أن تساعد على تحسين ملمس البشرة وحثّ الخلايا على التجدد لتكون النتيجة بشرة أفتح وأكثر إشراقاً.

يمكن الحصول على أفضل النتائج من برنامج الملكة البيضاء La Reine Blanche عند استخدامه بشكل يومي، وكما يلي:

منظّف رغوي لتفتيح البشرة: يُعتبر هذا المنظّف الرغوي خطوة أولى أساسية. وتتحوّل تركيبة هذا المنظّف ذات الملمس الحريري الناعم إلى رغوة غنية تعمل على تنظيف البشرة من الشوائب والإفرازات الدهنية الزائدة وعلامات بقايا التبرج، لتحضّر البشرة بالتالي للاستفادة من منافع برنامج الملكة البيضاء لتفتيح البشرة بأفضل شكل ممكن. يبلغ ثمن القارورة حجم 200 مل 125 درهماً.

مستحضر شدّ البشرة وتفتيحها: تحضّر التركيبة اللطيفة لهذا المستحضر البشرة للاستفادة إلى أقصى حدّ من برنامج La Reine Blanche. ويساعد حمض الهيالورونيك ذات التكنولوجيا الحيوية على ترطيب البشرة بكل فوري بينما يعمل مركّب الملكة البيضاء على منح البشرة إشراقة رائعة ولوناً موحّداً. يبلغ ثمن القارورة حجم 200 مل 125 درهماً.

سيروم تبييض البشرة: يشكّل هذا السيروم نجم برنامج الملكة البيضاء لتفتيح البشرة، فيتغلغل هذا السيروم الفعّال والقوي بشكل فوري في البشرة ليحقّق تحسّناً ملحوظاً في نقائها ولونها الوحّد وإشراقها. ويساعد هذا السيروم أيضاً على تقليص التباين في لون البشرة والذي يكون نتيجة للبقع الداكنة فيبيّضها ويحسّن ملمسها معزّزاً قدرتها على التقاط النور الذي ينعكس منها إشراقاً نابضاً بالحياة. يبلغ ثمن القارورة حجم 30 مل 299 درهماً.

كريم تبييض البشرة: يذوب هذا الكريم المنعش والرقيق في البشرة ليرطّبها على الفور فيعزّز نضارتها ونقاءها تاركاً إشراقة رائعة. وتساعد صيغة هذا المستحضر الخبير بكافة جوانبه على إعادة اللون الموحّد والنقاء إلى البشرة كما يساعد على حمايتها من العوامل الخارجية المؤذية التي يمكن أن تقضي على إشراقتها. يبلغ ثمر القارورة حجم 50 مل 289 درهماً.

مستحضر واقي لحماية البشرة من أشعّة الشمس فوق البنفسجية بدرجة 50 SPF: يشكّل هذا المستحضر جزءاً أساسياً من برنامج Reine Blanche لتفتيح البشرة، ويمنح هذا المستحضر الواقي الخفيف البشرة حماية قصوى من الأشعّة فوق البنفسجية كما يحميها من العوامل الخارجية التي قد تتعرّض لها بشكل يومي ولاسيّما الأشعّة فوق البنفسجية التي تسرّع ظهور تباين اللون في البشرة والبقع الداكنة مما يخفّف إشراقها. يبلغ ثمن القارورة حجم 30 مل 209 درهم.