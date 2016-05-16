جمال باهر خلال شهر رمضان المبارك مع Shiseido

أبرزي جمالك الداخلي

تجمع Shiseido المستحضرات التي تشتهر بها لإضفاء لمسة من النقاوة والتجدّد على البشرة خلال شهر رمضان المبارك والمحافظة على توهجها النضر. وعليه، تعدك مجموعة ‘Purifying skincare routine’ بإعادة التألق إلى بشرتك ليلاً وإحداث فرق ملحوظ خلال الأيام الثلاثين المباركة. تستخدم Shiseido تشكيلتها الاحترافية من مستحضرات المكياج لابتكار إطلالات رائعة وهي تقدّم لكِ مجموعتَيْ ‘Dazzling Grace و‘Blooming Radiance’ لتبهري كلّ من حولك نهاراً ومساء.