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بالفيديو: خطوات تركيب وصلات الشعر الملوّنة

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الإثنين 16-05-2016 17:22

انتشرت موضة تركيب وصلات الشعر اللاصقة لعدة أسباب، هي:

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-أولاً: سهولة تطبيقها من خلال وضع اللاصق المزدوج على رؤوس الشعر
-ثانياً: قدرتك على صبغها بأجدد صيحات الألوان كالزهري، والأزرق، وغير ذلك، من دون أن تؤذي شعرك
-ثالثاً: إبقاء هذه الخصل لمدة شهر. ويمكنك إزالتها بسهولة عبر الرشّ من مستحضر إزالة الخصلات على اللاصق
-رابعاً: مساعدتك على تكثيف الشعر بشكل طبيعي جداً.

تابعي هذا الفيديو الخاص الذي صوره فريق عمل " سيدتي نت" في صالون عساف بيوتي، واكتشفي خطوات تركيب الخصلات الملوّنة.

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سيدتي

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