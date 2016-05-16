بالفيديو: خطوات تركيب وصلات الشعر الملوّنة
الإثنين 16-05-2016 17:22
انتشرت موضة تركيب وصلات الشعر اللاصقة لعدة أسباب، هي:
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-أولاً: سهولة تطبيقها من خلال وضع اللاصق المزدوج على رؤوس الشعر
-ثانياً: قدرتك على صبغها بأجدد صيحات الألوان كالزهري، والأزرق، وغير ذلك، من دون أن تؤذي شعرك
-ثالثاً: إبقاء هذه الخصل لمدة شهر. ويمكنك إزالتها بسهولة عبر الرشّ من مستحضر إزالة الخصلات على اللاصق
-رابعاً: مساعدتك على تكثيف الشعر بشكل طبيعي جداً.
تابعي هذا الفيديو الخاص الذي صوره فريق عمل " سيدتي نت" في صالون عساف بيوتي، واكتشفي خطوات تركيب الخصلات الملوّنة.