بالفيديو: خطوات تركيب وصلات الشعر الملوّنة

انتشرت موضة تركيب وصلات الشعر اللاصقة لعدة أسباب، هي:

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-أولاً: سهولة تطبيقها من خلال وضع اللاصق المزدوج على رؤوس الشعر

-ثانياً: قدرتك على صبغها بأجدد صيحات الألوان كالزهري، والأزرق، وغير ذلك، من دون أن تؤذي شعرك

-ثالثاً: إبقاء هذه الخصل لمدة شهر. ويمكنك إزالتها بسهولة عبر الرشّ من مستحضر إزالة الخصلات على اللاصق

-رابعاً: مساعدتك على تكثيف الشعر بشكل طبيعي جداً.

تابعي هذا الفيديو الخاص الذي صوره فريق عمل " سيدتي نت" في صالون عساف بيوتي، واكتشفي خطوات تركيب الخصلات الملوّنة.