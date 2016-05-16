معهد مصدر يفوز بتسع جوائز لأبحاث الطلبة

حصل طلبة معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا على تسع جوائز من مجموع / 20 / جائزة تم منحها لأفضل أوراق بحثية خلال " مؤتمر الإمارات لأبحاث طلبة الدراسات العليا 2016 " الذي استضافته أبوظبي.

نظم المؤتمر - الذي عقد في الفترة من /27 إلى 28 / أبريل الماضي- جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث وجامعة زايد ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والمعهد البترولي والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة .

وشهد المؤتمر تقديم/ 220/ ورقة بحثية من قبل الجامعات المشاركة في هذه الفعالية الأكاديمية متعددة التخصصات التي تتيح الاطلاع على البحوث التي تجريها الجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون.

وتوزعت الأوراق البحثية المقدمة على عدة فئات هي "الفنون في الآداب والعلوم الاجتماعية" و"الصحة في العلوم السريرية وما قبل السريرية وعلوم الحياة" إضافة إلى "الهندسة" و"العلوم الفيزيائية".

ونال طلبة معهد مصدر جائزتين في فئة الكيمياء والهندسة الكيميائية وفي الهندسة الميكانيكية إضافة إلى جائزة في كل من فئات الهندسة المدنية وعلوم الحوسبة والمعلومات والهندسة الكهربائية والإلكترونية والطاقة والنظم الدقيقة النانوية.

وقالت الدكتورة بهجت اليوسف المدير المكلف في معهد مصدر - الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة - إن فوز طلبة المعهد يمثل إضافة قيمة إلى سجل الإنجازات الحافل لمعهد مصدر فضلا عن كونه يعكس مدى أهمية الأبحاث العلمية المتقدمة التي يجرونها .. مهنئة الطلبة الذين تمكنوا من نيل هذه الجوائز عن أوراقهم البحثية وكانوا مصدر فخر للمعهد.

وتم تقديم الأوراق البحثية التسع الفائزة من قبل تسعة فرق مؤلفة من طلبة وباحثين في دراسات ما بعد الدكتوراه وأعضاء من هيئة التدريس في معهد مصدر.

وضمت هذه الفرق على التوالي : عفراء الكتبي وجين يو لو والدكتور تين جو زانغ وتالا الصمد ومحمد الحسين والدكتور عصام جناجرة ونازك الأتب والدكتور عمار نايفة وعبد الله الديندي ودانغ فيت كوانغ والدكتور محمد أبو زهرة وكورادو غارليسي وغابرييل سكاندورا والدكتور جيوفاني بالميسانو وسكراتيس بابادوبولوس والدكتور إيلي عازار وميغيل دياجو وجوليانا بيلتران توريس وبينجامين غرانج وفيكتور غوتيريز بيريز والدكتوربيتر أرمسترونغ وزيد المحمود والدكتور خالد البسيوني ولمى محمود وبور لاليا والدكتوررائد حشايكة.

وشارك الدكتور ستيف غريفيث نائب الرئيس للأبحاث مساعد المدير المكلف في معهد مصدر في اللجنة التوجيهية للمؤتمر .. فيما شارك الدكتور محمد ساسي عميد الهيئة التدريسية الانتقالي أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد مصدر في اللجنة المنظمة .. بينما ضمت لجنة البرنامج التقني عددا من أعضاء هيئة التدريس في معهد مصدر.

وشارك معهد مصدر بإجمالي / 67 / ورقة بحثية تمت مراجعتها وتقديم عروض توضيحية حولها وركزت في مواضيعها على مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والمياه والاستدامة.

وقد تولى ثلاثة خبراء مهمة مراجعة وإعطاء درجة لكل من الأوراق البحثية المقدمة في حين خضعت العروض التوضيحية لتقييم رئيس الجلسة أو معاونه وبذلك اعتمدت عملية التقييم الشاملة لكل من العروض التوضيحية المقدمة على مجموع الدرجات الأربعة أو الخمسة التي تم منحها للورقة البحثية خلال المرحلتين.

ونالت الأوراق البحثية الـ /20/ الجائزة على أعلى تقييم جوائز المؤتمر خلال مراسم الحفل الختامي.

وتمحورت الأوراق البحثية المقدمة من طلبة معهد مصدر على المواضيع ذات الصلة بالقضايا المحلية والإقليمية وشملت تقييم نماذج مختلفة للتنبؤ بمتوسط سرعة الرياح وتبدلاتها في دولة الإمارات ودراسة تأثير التغيرات المناخية الموسمية على مستوى الرؤية في أبوظبي وإعداد خرائط لبيئة الشعاب المرجانية في الخليج العربي باستخدام نظام استشعار متعدد الأطياف وإجراء بحث لتقييم مدى نضوب مصادر المياه الجوفية نتيجة الاستهلاك الشديد في منطقة العين.

في حين تناولت أوراق أخرى تحليل كل من الطاقة والطاقة الفاعلة المتعلقة بالتدفق المتغير لسائل التبريد في نظم تكييف الهواء والفرص المتاحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتوفير الطاقة في مصاهر الألومنيوم وتقييم مدى استقرار الرقاقات المطبوعة بأحبار الأنابيب النانوية الكربونية والمستخدمة في تطبيقات الاستشعار التي تختص بكشف ومراقبة تراكم الأوساخ والشوائب داخل الأنابيب المستخدمة في قطاع النفط والغاز وإجراء تحليل لخصائص الأحوال الجوية عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة في منطقة الخليج العربي وتوظيف بيانات نظم الاستشعار عن بعد في تحليل التغيرات السنوية والموسمية وكذلك التغيرات التي تطرأ على إجمالي مخزون المياه ومعدل الهطول المطري في منطقة شبه الجزيرة العربية.

ويوفر مؤتمر أبحاث الدراسات العليا في الإمارات العربية المتحدة الفرص لطلبة الدراسات العليا في الدولة لتبادل الأبحاث في ما بينهم وتلقي الردود من العلماء والتواصل مهنيا كما يمكنهم من عرض الأفكار والمشاريع المبتكرة لمختلف القطاعات الصناعية والحكومية والحصول على ردود حول الجوانب العملية التي يمكن أن تعزز قيمة أبحاثهم وسيكون بإمكان طلبة الدراسات العليا المشاركين التعرف على الفرص البحثية المختلفة التي توفرها المؤسسات الأكاديمية المشاركة.

وخلال مشاركته في "منتدى الدراسات العليا" الذي انعقد في اليوم الأول على هامش المؤتمر قدم الدكتور يوسف شاتيلا عميد البرامج الأكاديمية في معهد مصدر لمحة عن البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات التي يوفرها معهد مصدر.

يذكر أن معهد مصدر قد نشر حتى شهر يناير الماضي أكثر من ألف مقالة علمية في مجلات علمية محكمة وشارك بأكثر من / 500 / ورقة بحثية مقدمة في محاضر المؤتمرات الدولية.

وبناء على هذا التنامي في حجم وأهمية المشاريع والأنشطة البحثية المبتكرة التي يجرونها يواصل طلبة وأساتذة معهد مصدر ترسيخ الدور الرائد للمعهد في تنمية رأس المال الفكري في دولة الإمارات.