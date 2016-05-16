أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«مرور أبوظبي» ترفع توصية بإلغاء تخفيض المخالفات

Google+ Print
«مرور أبوظبي» ترفع توصية بإلغاء تخفيض المخالفات «مرور أبوظبي» ترفع توصية بإلغاء تخفيض المخالفات

رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات، توصية الى الجهات الرسمية، تهدف إلى إلغاء تطبيق نظام إعطاء صلاحية تخفيض المخالفات المرورية لسلطة الترخيص بما لا يتجاوز 50% من قيمتها.

وقال العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بأبوظبي، أن المديرية شرعت مؤخرا، بإعادة النظر في تطبيق قرار خفض قيمة المخالفات المرورية أسوة بما هو معمول به في باقي إمارات الدولة.

وأوضح الحارثي أن القرار يأتي نتيجة ارتفاع عدد وفيات الحوادث المرورية بإمارة أبوظبي من 45 حالة وفاة خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 77 حالة وفاة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشددا بأن الخطوه تأتي ضمن حزمة إجراءات أقرتها شرطة أبوظبي للحد من تدهور مستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة ومواصلة تحسينها لتحقيق الرؤية المستقبلية الرامية إلى الوصول إلى صفر من الوفيات بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن التعديل سيطرا على النظام الالكتروني خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد إقرار التوصية من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المديرية ستقوم بالإعلان رسميا عن تاريخ انتهاء فترة تطبيق قرار التخفيض.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية