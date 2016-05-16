«مرور أبوظبي» ترفع توصية بإلغاء تخفيض المخالفات

رفعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات، توصية الى الجهات الرسمية، تهدف إلى إلغاء تطبيق نظام إعطاء صلاحية تخفيض المخالفات المرورية لسلطة الترخيص بما لا يتجاوز 50% من قيمتها.

وقال العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بأبوظبي، أن المديرية شرعت مؤخرا، بإعادة النظر في تطبيق قرار خفض قيمة المخالفات المرورية أسوة بما هو معمول به في باقي إمارات الدولة.

وأوضح الحارثي أن القرار يأتي نتيجة ارتفاع عدد وفيات الحوادث المرورية بإمارة أبوظبي من 45 حالة وفاة خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 77 حالة وفاة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشددا بأن الخطوه تأتي ضمن حزمة إجراءات أقرتها شرطة أبوظبي للحد من تدهور مستويات السلامة المرورية على طرق الإمارة ومواصلة تحسينها لتحقيق الرؤية المستقبلية الرامية إلى الوصول إلى صفر من الوفيات بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن التعديل سيطرا على النظام الالكتروني خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد إقرار التوصية من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المديرية ستقوم بالإعلان رسميا عن تاريخ انتهاء فترة تطبيق قرار التخفيض.