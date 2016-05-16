العربى ينعى الدبلوماسى والسياسى كلوفيس مقصود

نعى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدبلوماسى والسياسى والمفكر والكاتب العربى الكبير الدكتور كلوفيس مقصود.

وقال العربى فى بيان أصدره اليوم الاثنين إنه برحيل الصديق الدكتور كلوفيس مقصود يفتقد العالم العربى واحدا من كبار رجالاته، وفارسا من فرسان الدبلوماسية العربية الذى أمضى حياته مدافعا عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية فى المحافل السياسية والأكاديمية العربية والدولية، خطيباً مفوهاً، ومفكرا مبدعا، وكاتبا حرا مميزا، حاملا للواء العروبة وهمومها الحضارية والثقافية فى ساحات العمل السياسى والدبلوماسى ومنابر الصحافة والإعلام.

وأضاف أن الدكتور مقصود كان من أبرز السفراء العرب الذين قدموا للعمل الدبلوماسى العربى إسهامات كبرى وخدمات جليلة حيث عمل سفيرا لجامعة الدول العربية فى الهند بين عامى 1961- 1966 وسفيرا لها فى واشنطن ولدى الأمم المتحدة فى نيويورك بين عامى 1979 – 1990.

وتوجه الدكتور العربى لأسرة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبيه فى لبنان والعالم العربى بخالص العزاء والمواساة.

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