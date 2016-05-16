12 فائدة صحية لغذاء ملكة النحل

يمتاز غذاء ملكات النحل بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الفوائد الصحية والعلاجية لغذاء ملكات النحل

في حين أن معظم الناس يعرفون أن العسل يأتي من النحل ، بينما قد لا يعرف معظم الناس أن هناك نوع آخر مغذ من المواد الغذائية التي تأتي من نفس الحشرات . في الواقع يفرز غذاء ملكات النحل من أعلى رأس النحلة ويتم جمعه في ما يسمى بخلية الملكة (العسل) . عندما يولد أول يرقات النحل ، فيتم إطعامهم لغذاء ملكات النحل المباشرة من أجل الحصول على بيئة صحية ومغذية . ومع ذلك ، فبعد 3-4 أيام ، لم تعد تستهلك اليرقات لغذاء ملكات النحل . ومع ذلك ، فإن ملكة النحل المحتملة ، لغذاء ملكات النحل هو الأكثر أهمية بكثير . في الواقع ، يتم وضع ملكة اليرقات في هذه الخلايا كملكة خاصة ومحاطة بغذاء ملكات النحل .

حقائق غذائية عن غذاء ملكات النحل

يحتوي غذاء الملكات على مجموعة غنية من المواد الغذائية بما في ذلك المعادن مثل الكالسيوم والنحاس والحديد والفوسفور والسيليكون والكبريت والبوتاسيوم ، فضلا عن ثروة من الفيتامينات B ، البيوتين ، اينوزيتول ، حمض الفوليك والأحماض النووية ، غاما الجلوبيولين ، و 17 من الأحماض الأمينية المختلفة ، بما في ذلك 8 من الأحماض الأمينية الأساسية لجسم الإنسان ، وبالتالي يجب أن تحصل من وجباتهم .

الفوائد الصحية للغذاء الملكات

ضغط الدم

أظهرت الأبحاث أن بعض البروتينات الموجودة في غذاء ملكات النحل لها تأثير مباشر على مستويات ضغط الدم لدى البشر . هذا حلام البروتين يمكن أن يكون طويل الأمد بما له تأثير على ضغط الدم . عندما يتم الجمع بين هذا مع البوتاسيوم فإنه يوجد في غذاء ملكات النحل ، والذي يعمل أيضا بمثابة عائي للحد من الضغط على الأوعية الدموية والقلب ، ويبدأ غذاء ملكات النحل ليبدو وكأنه وسيلة رائعة لمنع مجموعة متنوعة من أمراض القلب .

مستويات الكوليسترول في الدم

بالرغم من طعمه اللذي إلا انه له فوائد مهمة وصحية على الكوليسترول . في الواقع ، لقد أظهرت الأبحاث أن إضافة

> غذاء ملكات النحل تستمر إلى حميتك والتي يمكن أن تسبب انخفاض ملحوظ في حياتك على مستوى الكولسترول السيئ ، مما يساعد على منع تصلب الشرايين والقلب والأوعية الدموية والامراض اللاحقة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

قضايا العقم

على الرغم من أن وظيفة غذاء ملكات النحل في عملية الخصوبة الغير واضحة ، فهناك بعض التأثيرات على الخصوبة البشرية المتصلة بغذاء ملكات النحل ، وهو البروتين الذي يؤثر في تشكل الملكة ويساعدها لتصبح قابلة للحياة عن طريق الاتصال الجنسي . وقد تبين ان غذاء ملكات النحل يعمل على زيادة خصوبة الرجال ، وزيادة الحيوانات المنوية وحركتها ، وبالتالي زيادة فرص الإنجاب .

الوقاية من السرطان

هناك عدد من العوامل المضادة للأكسدة الموجودة في غذاء ملكات النحل ، ولكن على وجه التحديد ، فإنه غذاء ملكات النحل يبين القدرة على الكبح الثنائي للفينول أ ، والمعروف أيضا باسم BPA . وهو هرمون الاستروجين البيئي ، وقد تم ربطه إلى زيادة مستويات سرطان الثدي .

الشيخوخة المبكرة

وكما يساعد الهلام الملكي لتمديد العمر الافتراضي للملكة بشكل ملحوظ ، والمركبات المضادة للأكسدة الموجودة في غذاء ملكات النحل والتي يمكن أن تعمل أيضا على القضاء على الجذور الحرة التي تسبب عادة الشيخوخة المبكرة للخلايا لدينا المواد المضادة للاكسدة يمكن القضاء على التجاعيد ، والحفاظ على تألق صحية ل بشرتك ، ومنع تساقط الشعر ، وتجنب تحلل البقعة الصفراء ، في حين تمتد أيضا حياتك من خلال منع بعض الأمراض المزمنة .

آثار فقدان الوزن

الليسيثين هو أحد المكونات في غذاء ملكات النحل ، والتي يمكن أن تخفض الكولسترول بشكل فعال ، وتحسن وظائف الكبد ، وتعزز الهضم الصحي . كل هذه الأمور يمكن أن تساعد في جهود فقدان الوزن . عندما يقترن بتحسين التمثيل الغذائي الذي ينتج عن غذاء ملكات النحل ومحتوى البروتين من هذا الملحق للمغذيات ، والتي يمكن أن يكون بمثابة واضح وفقدان الوزن المعزز !

يحفز النظام المناعي

استمد غذاء ملكات النحل سمعته القوية من كونه يجعل يرقات النحل التي تتناوله تتحول الى ملكات يمكنها أن تعيش لخمس سنوات أكثر من أي نحلة أخرى. هذا الأمر لوحظ من طرف العديد من الخبراء اللذين استخلصوا أن هذه المادة تساعد على تعزيز الجهاز المناعي للانسان حيث يمكن استهلاكها لمدة ثلاث أشهر للعلاج خلال فصل الربيع بأخذ جرعة من واحد غرام ووضعها تحت اللسان صباح كل يوم وذلك قبل الافطار.

يحارب الالتهابات

غذاء ملكات النحل لا يقتصر على التدابير الوقائية فقط, كتحفيز وتعزيز الجهاز المناعي للانسان, بل قد يتعدى هذا الدور وذلك عبر المساعدة في معالجة بعض الالتهابات مثل البكتيرية, الفطرية وكذلك الفيروسية التي قد يعاني منها الانسان, ويتأتى هذا الأمر عبر استغلال الأحماض الدهنية الجيدة التي يحتوي عليها غذاء ملكات النحل وكذلك استغلال عامل المضاد الحيوي في هذه المادة والذي يؤثر على بعض البكتيريا. ومن أجل أخذ هذه المادة للعلاج في هذه الحالة يجب مضاعفة الجرعات بأخذ واحد غرام قبل الافطار في الصباح وكذلك واحد غرام قبل الغذاء. غير ذلك يجب أن تعلمي أن طعم غذاء ملكات النحل يعد مراً. ولذلك يمكن خلط هذه المادة بالقليل من العسل للتمكن من تحمل طعمها المر.

منشط عام

يعتبر غذاء ملكات النحل منشطاً عاماً ولهذا الغرض يتم استخدامه في العلاج الطبيعي بعد تنظيف الجسم من السموم أو بعد التعافي من مرض خطير بالاضافة الى امكانية استخدامه أثناء فترة النقاهة. فضلًا عن هذا فغذاء ملكات النحل يحارب أثار الشيخوخة ولعل ذلك ما يفسر تواجد هذه المادة في بعض الكريمات المضادة للشيخوخة.

يعزز ويقوي الخلايا العصبية

وبفضل أنه يمتاز بكونه يتوفر على خصائص منشطة كما ذكرنا سابقاً, يمكن الاعتماد على غذاء ملكات النحل في حالة بذل نشاط أو جهد فكري أو جسدي كبير, وبالتالي ينصح بأخذ هذه المادة في فترة الامتحانات, حيث تساعد على تحفيز انتاج الكريات الحمراء, هذه الأخيرة تقوم بنقل الأوكسيجين الى الخلايا وهو ما يساعد على تعزيز الخلايا العصبية.

يرفع المعنويات ويحسن المزاج

يعد غذاء ملكات النحل غنياً بالعديد من الفيتامينات مثل (A, C, B, E, K) بالاضافة الى البروتينات والأحماض الدهنية زيادة على توفره على عناصر مغذية أخرى ومعادن مثل الحديد, الكالسيوم والسيلينيوم. هذه الفيتامينات والعناصر المغذية وخصوصًا منها الفيتامين B والأحماض الدهنية. التي اثبتت الدرسات أنها تساعدنا على الاستجابة ضد القلق والاكتئاب وهو ما يجعل غذاء ملكات النحل يعد دعماً قوياً في الفترات النفسية العصيبة التي قد يمر بها الانسان.

ينظم بعض الاضطرابات الهرمونية

غذاء ملكات النحل يعد أيضاً جزءاً من العناصر الموازنة التي تساعد الجسم على التكيف مع التغييرات. وبالتالي يمكن توقع العديد من التأثيرات المثيرة للاهتمام على العديد من الوظائف, على الخصوص تنظيم الاضطرابات المتعلقة بالدورة الشهرية وانقطاع الطمث.

كيفيّة استخدام غذاء الملكات

يتمّ استخدام غذاء الملكات بتناول ملعقة صغيرة يوميّاً على الرّيق ويمكن خلطه بالعسل العاديّ عند تناوله.

يُستخدم كقناع يوضع على الوجه لمدّة نصف ساعة مرّتَين أسبوعيّاً فهو يتفاعل مع البشرة ويعمل على شدّها، ويغنيك سيّدتي عن الّلجوء إلى إجراء عمليّات تجميل لشدّ البشرة، وقد جرّبته العديد من السّيدات، وظهرت نتائجه سريعاً على البشرة، وقد أصبح هذا الغذاء يدخل في إنتاج العديد من مستحضرات التّجميل الخاصّة بالبشرة والشّعر أيضًا، إذ ثبتت فعاليّته في القضاء على الشّيب.

الحذر

هناك عدد من الناس لديهم حساسية من العسل وحبوب اللقاح ، وغذاء ملكات النحل . فعليك مراقبة رد الفعل التحسسي التي يمكن تظهر بقوة ، حتى تسبب الحساسية المفرطة السريعة . قبل إضافة غذاء الملكات إلى نظامك الغذائي ، يمكنك ان تتحدث مع طبيبك .