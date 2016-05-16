تنفيذ «25» حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

مراسل«ONA»:

قامت حملة بإشراف اللواءات نائب مدير قطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، حيث تم تأمين وتنفيذ « 25 » حكمًا وقرارًا قضائيًا وإداريًا بدائرة المديرية بيانهم كالتالي:

أولاً.. مركز شرطة طما:

> تم تأمين تنفيذ « 16 » حالة تعدي علي أراضي زراعية، وتم تحرير محضر رقم 2179 إداري المركز لسنة 2016

> ثانياً .. مركز شرطة العسيرات:

> تم إستهداف تنفيذ الحكم رقم 214 لسنة 2008 مدني المنشاه، وتعذر التنفيذ لوفاة الصادر ضده الحكم، وجاري تحرير المحضر اللازم .

> ثالثًا.. قسم شرطة أول سوهاج :

> تم تأمين تنفيذ «8 » قرارات صادرة من الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، وتم تحرير محضر رقم 2120 إداري القسم لسنة 2016 .