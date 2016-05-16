أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تنفيذ «25» حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

Google+ Print
تنفيذ «25» حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎ تنفيذ «25» حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

قامت حملة بإشراف اللواءات نائب مدير قطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، حيث تم تأمين وتنفيذ « 25 » حكمًا وقرارًا قضائيًا وإداريًا بدائرة المديرية بيانهم كالتالي:

أولاً.. مركز شرطة طما:
> تم تأمين تنفيذ « 16 » حالة تعدي علي أراضي زراعية، وتم تحرير محضر رقم 2179 إداري المركز لسنة 2016
> ثانياً .. مركز شرطة العسيرات:
> تم إستهداف تنفيذ الحكم رقم 214 لسنة 2008 مدني المنشاه، وتعذر التنفيذ لوفاة الصادر ضده الحكم، وجاري تحرير المحضر اللازم .
> ثالثًا.. قسم شرطة أول سوهاج :
> تم تأمين تنفيذ «8 » قرارات صادرة من الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، وتم تحرير محضر رقم 2120 إداري القسم لسنة 2016 .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا