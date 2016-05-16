ضبط 12 قطعة سلاح في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة الغير مرخصة بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

> تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة بعدد من مراكز المحافظة، حيث تم ضبط الأتي:

ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 ذات دبشك حديدي ينطوي تحمل أرقام 2700223 بالخزينة حيازة المتهم محمد حشمت احمد صديق 31 سنة عامل ومقيم المساعيد – مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1068 أدارى مركز العسيرات لسنة 2016م .

وتم ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 02736 حيازة المتهم رشدي سعد البسيوني 40 سنة مدرس ومقيم الكتكاته – مركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضر رقم 997 أدارى مركز ساقلته لسنة 2016م .

> وضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 32288 بالخزينة حيازة المتهم محمد عبد العال على 35 سنة عامل ومقيم الشواولة – مركز المنشاة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2396 أدارى مركز المنشاة لسنة 2016 .

> وتم ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 9006 بالخزينة حيازة المتهم شاهر القذافى احمد 20 سنة عامل ومقيم الشواولة – مركز المنشاة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2397 أدارى مركز المنشاة لسنة 2016م .

وضبط بندقية موزر الماني مطموسة الأرقام حيازة المتهم عمار عبد الله سليمان سن 30 عامل ومقيم بالجلاويه في مركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضر رقم 999 ادارى مركز ساقلته لسنة 2016م .

وبندقية خرطوش عيار 12 تحمل أرقام 21277 /14 حيازة المتهم فرغل عبد الباسط احمد على 23 سنة عامل ومقيم أولاد جبارة – مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم أدارى 1075 مركز العسيرات لسنة 2016 .

وضبط بندقية خرطوش عيار 12 تحمل أرقام 14602 e14 حيازة المتهم توفيق خليفة توفيق 35 سنة عامل ومقيم الاحايوة – مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم1074 أدارى مركز العسيرات لسنة 2016 .

وضبط بندقية خرطوش عيار 12 تحمل أرقام 20572 / 15 حيازة المتهم احمد محمود احمد السيد وشهرته احمد الحمار 56 سنة عامل ومقيم بندر المنشاة – مركز المنشاة 00 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2398 أدارى مركز المنشاة لسنة 2016م .

> وضبط بندقية خرطوش عيار 12 تحمل أرقام 134445 حيازة المتهم أيمن عبد المعطي عبد الصادق حسان 29 سنة عامل ومقيم الجلاويه -مركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضر رقم أدارى 970 مركز ساقلته لسنة 2016م .

وبندقية خرطوش عيار 12 تحمل أرقام 134433 حيازة المتهم عصام محمد علي عيسي 24 سنة عامل ومقيم بالجلاويه – مركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضر رقم أدارى 989 مركز ساقلته لسنة 2016 .

وضبط طبنجة مجهولة النوع عيار 9 مم طويل حيازة المتهم حمدان عباس الجندي 61 سنة عامل ومقيم الخنانسة – مركز المنشاة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2078 أدارى مركز المنشاة لسنة 2016 .

وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم أيمن محمد أبو حمادي أبو ليله 39 سنة عامل ومقيم في سفلاق بمركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضر رقم 998 أدارى مركز ساقلته لسنة 2016م.