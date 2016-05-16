أحدث عملية لعلاج سرطان الفك.. بسبيكة "التيتانيوم"



>كيف يتم إجراء العملية؟

بشرى رائعة ذكرتها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث كشفت النقاب عن أحدث عملية لعلاج سرطان الفك عبر استئصال الأجزاء المصابة بالورم، واستبدالها بفك جديد مصنع من سبيكة التيتانيوم.>وأشار التقرير إلى أن الفك الجديد يتم تثبيته بالوجه بعد عمل فتحات دقيقة بالقرب من الأذن والذقن، وهو ما يعد ثورة طبية رائعة بكل المقاييس، خاصة أن العلاجات التقليدية المتوفرة حاليا تعتمد على عمل شق كبير فى الوجه بطول 10 سم، واستخدام عظام من الساق أو الورك لاستبدال العظام المصابة بالورم.>ومن مميزات العملية الجديدة أيضا هى أنها لن تتسبب فى ترك ندبات كبيرة على الوجه كما هو الحال مع العلاجات التقليدية، هذا بخلاف أن العمليات القديمة تتطلب المكوث فى المستشفى ليلتين داخل العناية المركزة، يعقبها البقاء داخل المستشفى لمدة أسبوعين كاملين.>وأوضح التقرير أن المريض يخضع لأشعة مقطعية على الفك، ثم يتم تصميم الفك الجديد باستخدام التيتانيوم اعتمادا على هذه الأشعة، وبعد تركيب الفك يخضع المريض لعملية أخرى يتم فيها زرع الأسنان، وتبلغ تكلفة هذه العملية المبتكرة 8 آلاف جنيه استرلينى، ويشرف على إجرائها فريق من الأطباء بمستشفى سانت توماس البريطانية.

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