للحامل.. إن جالك جفاف اشربى عصائر

فى أوقات الحر الشديدة يصاب الجميع بدرجات مختلفة من الجفاف، وتعد المرأة الحامل أكثر عرضة للجفاف مثل الأطفال وكبار السن، وهو ما يؤثر بالسلب على الجنين.

ويقول الدكتور عمرو أبو اليزيد - أخصائى النساء والتوليد والعقم بمستشفيات الشرطة، عضو المؤسسة المصرية لطب الجنين، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم: "تصاب المرأة الحامل بالجفاف فى حالة عدم تعويض الفاقد من السوائل فى الجسم بالقدر الكافى لقيام الجسم بوظائفه، والجفاف درجات، ضعيفة ومتوسطة، وشديدة، ويمكن السيطرة على الجفاف الضعيف والمتوسط بتناول كميات كافية من السوائل، وتكمن أعراض الجفاف فى الآتى:

1. جفاف الفم "ريق ناشف".

>2. التعب والإرهاق ونقص النشاط.

>3. العطش.

>4. نقص كمية البول.

>5. جفاف الجلد.

>6. الصداع أو الدوخة.

>7. الإمساك.

ويضيف د. عمرو: "أما درجة الجفاف الشديدة فهى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، لأنها تحتاج لتعويض الجسم عما فقده عن طريق المحاليل والأدوية المخصصة، وأعراضها تكون شبه أعراض الجفاف الضعيف والمتوسط، بالإضافة إلى هبوط بضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، وارتفاع فى درجة الحرارة.

ويوضح الدكتور عمرو أبو اليزيد مضاعفات الجفاف الشديد والتى تشمل:

>

>1. ضربة الشمس التى يصاحبها تقلصات بالعضلات والإرهاق الحرارى.>2. ارتشاح بالأنسجة والذى قد يصل إلى المخ.>3. تشنجات نتيجة خلل فى أملاح الجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم.>4. هبوط فى الدورة الدموية.>5. مشاكل بالكلى.

وينصح الدكتور عمرو أبو اليزيد الأمهات الحوامل بتجنب كل هذه المشكلات عن طريق تناول كميات كثيرة من السوائل من مياه وعصائر متنوعة، بالإضافة إلى الأملاح والمعادن والخضراوات والفواكه والكالسيوم والماغنسيوم.

موضوعات متعلقة..

>

- تعرف على أعراض ضربة الشمس لتجنب مخاطرها

>

- 5 خضراوات ترفع قدرة الجسم على مقاومة الحر.. تعرف عليها

>