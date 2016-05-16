انزل لمستوى تفكيره.. نصائح نفسية علشان تكسب ثقة طفلك

"مش عيب تنزل لمستوى طفلك" نصيحة يقدمها لك الدكتور عبد الحكيم دياب - استشارى الطب النفسى ومدير مستشفى الخانكة سابقا - فبهذه الطريقة سوف تكتسب ثقة طفلك وصداقته فى الوقت ذاته.

وتابع الدكتور عبد الحكيم دياب نصائحه للآباء والمربين بضرورة النزول لمستويات عقل الطفل وتفكيره، وطريقة فهمه للأمور، وهو ما يساعد الأبوين على التواصل السليم والسريع مع الابن، وتغيير مفهومه عن العلاقة بينهما والتربية وطبيعة التقويم.

وقدم استشارى النفسية مجموعة من أبرز النصائح التى تمكنك من التواصل الجيد مع طفلك من خلال:

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>- العب معه وقم بمشاركته ألعابه الغريبة والتى تراها تافهة بعض الشىء.. فقط افهمها.>- قم بحضور فصل الرياضة أو تمريناته الرياضية معه، ولا تتركه، ويمكنك تدريبه على رياضته من خلال تمرين خاص تجريه له يوميا فى المنزل تحسن مستواه.>- قلد طريقة لعبه، ومشيه، ورقصه وضحكته، سوف يشعر بالألفة كثيرا.>- قم بحفظ أغانى الأطفال المحببة له، رددها له على مدار اليوم خلال تناولكما الطعام أو لعبكما سويا.>- تعلم رقصات الأطفال التى يتعلمونها فى المدرسة أو من خلال التليفزيون، وقم بأدائها معه.>- كل ما يخص الهزل والضحك والترفية والتنزه، قلد طفلك فيه، ولا تجبره على أن يتبع تعليماتك أنت وقواعدك.>- لحن له أغنية واكتب كلماتها معه، واتفقا سويا على أدائها ولتكن أغنيتكما المفضلة الخاصة.>- لا تجعله يتحكم فى بعض التعليمات والأمور الخاصة بالتربية، كتناول الطعام وآداب المائدة والتعامل مع الآخرين، ففى تلك الحالة يجب أن تكون أنت القائد والمعلم، وتدريجيا سوف يصبح تعليمك له فى آداب المائدة والتعامل مع الآخر وآداب النوم وتناول الطعام أمرا سهلا، وسوف يتبع تعليماتك.

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