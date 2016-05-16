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أطباء أستراليون: إهمال التهاب الحلق يؤدى للإصابة بأمراض القلب الروماتيزمية

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أطباء أستراليون: إهمال التهاب الحلق يؤدى للإصابة بأمراض القلب الروماتيزمية أطباء أستراليون: إهمال التهاب الحلق يؤدى للإصابة بأمراض القلب الروماتيزمية
نصح الأطباء فى أستراليا بضرورة سرعة علاج التهاب الحلق حتى لا يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب الروماتيزمية، التى تصيب أكثر من 30 مليون نسمة فى جميع أنحاء العالم.

وقال الأطباء فى مستشفى الأطفال الملكية فى مدينة "ملبورن" الأسترالية إن هذا المرض القاتل يبدأ باحتقان بسيط فى الحلق ثم يليه ارتفاع فى درجة الحرارة، وإذا لم يعالج يصاب المرء بمرض حمى القلب الروماتيزمية.

وقال البروفيسور "أندرو ستير" بوحدة الأمراض المعدية بالمستشفى إن هذا المرض يمكن منعه بنسبة 100% إذا تم علاج التهاب الزور مبكرا، مشيرا إلى أنه غالبا ما يصيب السكان الأصليين فى أستراليا بصورة أكبر تصل لأكثر من 80 مرة عن بقية الشعب الأسترالى.

وأكد البروفيسور "ستير" أنه إذا ما عولج التهاب الحلق، يمكن منع الإصابة بمرض القلب الروماتيزمى فى المستقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بى سى نيوز" أن الأطباء بالمستشفى أجروا عملية قلب مفتوح للطفلة "زهارا" البالغة من العمر 9 سنوات بعد إصابتها بالتهاب الحلق المتكرر الذى أدى إلى تلف اثنين من صمامات القلب. وتعيش "زهارا" فى بلدة "كاثرين" بالإقليم الشمالى باستراليا مع أمها وجدتها وهم من السكان الأصليين.

وقالت جدتها "ليلى" التى كانت تصحبها فى رحلة علاجها بالمستشفى إن "زهارا" لم تكن تستطيع اللعب والحركة مثل بقية أقرانها، فيما ذكر الأطباء أن زهارا كانت تعانى من ارتجاع حاد فى الصمام الميترالى لإصابتها بحالة متقدمة من حمى القلب الروماتيزمية.


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