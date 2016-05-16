"انقذوا الأطفال" تدعو لضمانه دولية لبقاء أطفال اللاجئين فى المدارس

دعت منظمة "انقذوا الأطفال" إلى المزيد من الالتزام الدولى للتأكد من بقاء أطفال اللاجئين فى المدارس.وشددت المنظمة- فى تقرير جديد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) الاثنين، مقتطفات منه- على أنه لا يجب أن ينقطع طفل عن المدرسة لمدة تزيد عن شهر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الدول التى تستقبل أعدادا هائلة من اللاجئين الفارين من مناطق الصراع صعوبات كبيرة فى التعامل مع الوضع.

ويفر الكثيرون من الصراعات الدائرة فى بلدانهم والكثير منهم أطفال يتسربون من التعليم.. وقد طالبت الحكومات ووكالات الإغاثة بتبنى إطار جديد للسياسات يضمن عدم انقطاع الأطفال اللاجئين عن الدراسة لمدة تزيد عن شهر.

وأشارت (بى.بى.سى) إلى أن هناك ثمة مخاوف من أن مشكلة اللاجئين تسببت فى ضياع جيل من الأطفال، مما يعنى المزيد من انعدام الأمن بجانب الفقر.

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