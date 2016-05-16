الشرطة الإسرائيلية : اعتقال فلسطينى بعد طعنه إسرائيليا فى القدس

>أقدم شاب فلسطينى الإثنين على طعن إسرائيلى واصابته بجروح طفيفة فى القدس، قبل أن تعتقله الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الشرطة وخدمات الإسعاف.

ووقع الهجوم فى شارع الأنبياء، القريب من البلدة القديمة.

وقالت الشرطة فى بيان أن الشاب الفلسطينى فى العشرينيات من العمر ومن الضفة الغربية المحتلة، موضحة أن رجال الشرطة "شاهدوه وهو يطعن يهوديا ثم يلوذ بالفرار" ويرمى السكين بعيدا.

وبحسب البيان، فإن رجال الشرطة "أمسكوا بالإرهابي، وقاموا بتحييده واعتقاله".

ومن جانبها، قالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن الإسرائيلي، فى العشرينيات من عمره ونقل للعلاج بعد اصابته بجروح طفيفة فى الكتف.

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