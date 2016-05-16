بالصور.. مسئولي مياه الشرب بسوهاج يبحثون مشكلات المياه والصرف الصحي

مراسل«ONA»:

> نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع مجلس ومدينة جرجا، إجتماع موسع ضم جميع مسئولي المركز، لبحث أهم مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تناول الإجتماع محطات مياه الشرب بالمركز، والتى تشمل عدد 2 محطة سطحية كبيرة و 5 محطات مياه نقالى وعدد 21 محطة ارتوازى، بالاضافة الى عدد 3 محطات رفع صرف صحى فرعية وعدد 2 محطة رفع صرف صحى رئيسية ومحطة معالجة.

> وأوضح مسئولي مياه الشرب خلال الاجتماع، أن إرتفاع قيم فواتير المياه ترجع إلى قيام الشركة بتجميع فواتير استهلاك المياه في فاتورة واحدة، لافتا الي أنه سيتم احتساب كميات المياه المتأخرة على المشتركين في نفس الفاتورة، وان الشركة ستقوم باحتساب قيمة استهلاك المياه وفقا للفترة الزمنية التي لم تسدد خلالها الفاتورة.

> حضر هذا الإجتماع مسئولى الاوقاف والادارة التعليمية وادارة الشباب والرياضة والادارة الزراعية والرى والاسكان والشئون البيئية وعدد من رؤساء المجالس القروية .