جزر القمر مستعدة لمنح جنسيتها إلى «بدون الكويت»

أكدت جمهورية جزر القمر استعدادها لمنح جنسيتها إلى الآلاف من عديمي الجنسية في الكويت، المعروفين بـ”البدون”، بحسب ما نقلت صحيفة كويتية، اليوم الإثنين، عن وزير الخارجية القمري عبد الكريم محمد.

وقال الوزير لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ردًا على سؤال عن استعداد بلاده لمنح الجنسية للبدون، ‘‘نعم إنه إجراء مستعدون للقيام به في حال ما طلب منا ذلك من الحكومة الكويتية رسميًا باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات وثيقة معها’’.

كما أضاف الوزير الذي يزور الكويت حاليًا لافتتاح سفارة بلاده، أنه لا وجود لاتفاق في هذا الشأن، وأن بلاده مستعدة لمناقشة أي طلب رسمي.

ويقدر عدد البدون في الكويت بزهاء 110 آلاف شخص، وهم ولدوا ونشأوا فيها ويطالبون بمنحهم جنسيتها. وتظاهر الآلاف من البدون خلال الاعوام الماضية للمطالبة بالجنسية.

بينما تؤكد السلطات أن 34 الفًا فقط من البدون يحق لهم نيل الجنسية وما يرافقها من تقديمات للمواطنين، وأن الآخرين قادمون من دول أخرى.

يذكر أن تقارير إعلامية أشارت في الأعوام الماضية إلى أن جزر القمر منحت جنسيتها لآلاف البدون في اللإمارات مقابل مساعدات مالية سخية.