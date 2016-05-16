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السيطرة على حريق خلف مبنى التأمين الصحى فى المراغة بسوهاج

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السيطرة على حريق خلف مبنى التأمين الصحى فى المراغة بسوهاج السيطرة على حريق خلف مبنى التأمين الصحى فى المراغة بسوهاج

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> سيطرت الحماية المدنية بسوهاج، على حريق نشب ببندر المراغة شمال محافظة سوهاج بكميات من القمامة خلف مبنى التأمين الصحى دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل «دون قصد».
> كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه.

 

وبالفحص بمعرفة الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز المراغة نشوب الحريق بكمية من القمامة خلف مبنى التأمين الصحى الكائن بمدينة المراغة، ويرجح أن يكون ‏سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل «دون قصد»، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى احتراق «1» شباك خشبى بمبنى التأمين ‏الصحى المشار إليه، وبسؤال السيد خلف السيد عمر 57 سنة موظف بالتأمين الصحى ويقيم دائرة المركز، أيد ما جاء بالفحص ‏ونفى الشبهة الجنائية.

 

وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2089 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة‏.

 

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