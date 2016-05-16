إقبال كبير من الشباب على معرض الإمارات للوظائف

شهد مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم انطلاق معرض الإمارات للوظائف في دورته السادسة عشرة، بمشاركة 31 جهة حكومية في دبي من خلال منصة واحدة تحت شعار «نصنع المستقبل».

وشهد اليوم الأول للمعرض حضور جمهور كبير من الشباب الطموحين للحصول على وظائف تلائم تخصصاتهم والاطلاع على فرص العمل المتوفرة.

ويوفر المعرض نحو 800 فرصة عمل وتغطي الشواغر التي توفرها دوائر حكومة دبي نحو 409 تخصصات، تشمل مختلف المستويات المهنية والإدارية والهندسية والفنية، وتتوزع على مختلف الجهات الحكومية المشاركة بما يراعي تنوع الخلفيات الأكاديمية والخبرات.

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمعرض على تويتر البيان.