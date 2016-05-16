وفد الدبلوماسية الشعبية يصل روما لتوطيد العلاقات بين مصر وإيطاليا

وصل صباح اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما وفد الدبلوماسية الشعبية برئاسة المستشار أحمد>الفضالى رئيس تيار الاستقلال وعدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين فى زيارة تستغرق 5 أيام لبحث سبل تطوير العلاقات مع إيطاليا، ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاء البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الأربعاء القادم فى أول لقاء للبابا مع وفد شعبى مصرى.

وقال المستشار أحمد الفصالى قبل مغادرة الوفد إن دعم العلاقات المصرية الإيطالية هو الهدف الأساسى من هذه الزيارة وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن الوفد يستهدف التصدى لأى محاولة بالمساس بخصوصية العلاقات بين الشعبين لافتا إلى أن الزيارة ستشمل مقابلة العديد من ممثلى المجتمع الإيطالى وممثلين عن الحكومة الإيطالية.

وأكد أن الهدف أيضا هو شرح طبيعة الموقف المصرى فى المرحلة الراهنة.

ويتكون الوفد من عدد من الشخصيات العامة و الإعلاميين أبرزهم الأنبا يوحنا والأنبا كيرلس كممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم والسفيرة منى عمر وعدد من الإعلاميين أبرزهم النائب سعيد حساسين.

- وفد الدبلوماسية الشعبية يغادر إلى روما لبحث قضايا التعاون مع إيطاليا