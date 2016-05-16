محافظة القاهرة تُقرر وقف منح التراخيص فى المناطق التُجارية بوسط المدينة

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظة القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنه لن يتم منح تراخيص جديدة لمحلات تجارية أو مخازن بمنطقتى الرويعى والغورية ومحيطهما، بالإضافة إلى عدد من الأماكن الأخرى التى تخلو من عوامل الأمن والسلامة التى اشترطتها محافظة القاهرة لمنح التراخيص كمناطق المناصرة والخيامية والفحامين بحى وسط القاهرة، وذلك بسبب الخطورة التى يتسبب فيها الكم الكبير من المحلات والمخازن بجوار بعضهم مع استخدام مواد قابلة للاشتعال.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحلات والمخازن الموجودة حالياً بهذه المناطق لم تحصل على ترخيص من الحى لفتحها، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال لجان لمعاينة هذه المحلات والمخازن للتأكد من وجود التراخيص اللازمة، والتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة بالأماكن التى حصلت على تراخيص مُسبقة من الأحياء، خاصة وأن هناك بعض التُجار يستغلون مساحات من الشارع لوضع الأقمشة خارج المحلات والمخازن فضلاً عن استخدامهم أحواش المنازل والممرات.

وأوضح اللواء محمد أيمن عبد التواب، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من الدخول والتعامل مع الحرائق فى الأماكن الضيقة كالغورية، كما أنها تستطيع التعامل مع أى حريق، وعلى الرغم من ذلك فإن محافظة القاهرة تسعى لتفادى الحرائق أو الحوادث التى قد تطرأ، مؤكداً أنه لن يتم تقنين أى أوضاع مخالفة داخل هذه المناطق.

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