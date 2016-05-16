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مصدر بالتعليم: انفجار إسطوانة غاز بغرفة عاملة سبب حريق مدرسة الدقى

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مصدر بالتعليم: انفجار إسطوانة غاز بغرفة عاملة سبب حريق مدرسة الدقى مصدر بالتعليم: انفجار إسطوانة غاز بغرفة عاملة سبب حريق مدرسة الدقى
انتقلت قبل قليل الحماية المدنية إلى مدرسة الدقى بنين الشهيد أحمد أبو دهب التابعة لمحافظة الجيزة، للسيطرة على حريق بغرفة عاملة بالمدرسة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن التحريات الأولية حول الواقعة، أوضحت أن انفجار إسطوانة غاز بغرفة عاملة بالمدرسة، سبب الحريق، لافتا إلى أن لجنة الامتحانات لم تُضر ومستقرة، إضافة إلى تأمين الكنترول بالمدرسة، مشيرا إلى أن الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة وقيادات التعليم يتواجدون فى موقع الحادث.

اشتعال النيران فى مدرسة بالدقى والإطفاء تحاول السيطرة على الحريق
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