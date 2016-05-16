وثائقي في الجول وإل تي في - فيلم الـ6-1.. أبطال المباراة يكشفون أسرار الحلم والكابوس

(إعادة نشر) "حين طلب مني أحمد رمزي دخول أرض الملعب. قلت له: لماذا؟".. "مانويل جوزيه حكى لنا بالضبط ما سيفعله الزمالك وما سيحدث في اللقاء من قبل أن يبدأ".. "الصورة هنا تجمدت بيني أنا وبشير".. "لبست يا كابتن".

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في الذكرى الـ14 لمباراة لم تشهد لقاءات القمة مثلها في العصر الحديث، لقاء الـ6-1.

الصخرة وائل جمعة ومدحت عبد الهادي ومدحت شلبي ووليد صلاح الدين وخالد بيبو ومحمد أبو العلا وجمال حمزة وأحمد بلال والعديد من نجوم الموقعة يتحدثون..

فلنشاهد موقعة ممتعة:

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