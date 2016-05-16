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وثائقي في الجول وإل تي في - فيلم الـ6-1.. أبطال المباراة يكشفون أسرار الحلم والكابوس

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وثائقي في الجول وإل تي في - فيلم الـ6-1.. أبطال المباراة يكشفون أسرار الحلم والكابوس وثائقي في الجول وإل تي في - فيلم الـ6-1.. أبطال المباراة يكشفون أسرار الحلم والكابوس

(إعادة نشر) "حين طلب مني أحمد رمزي دخول أرض الملعب. قلت له: لماذا؟".. "مانويل جوزيه حكى لنا بالضبط ما سيفعله الزمالك وما سيحدث في اللقاء من قبل أن يبدأ".. "الصورة هنا تجمدت بيني أنا وبشير".. "لبست يا كابتن".

FilGoal.com وAltv.com يقدمان أفلاما وثائقية تحكي تاريخ الكرة المصرية على لسان أبطالها.

في الذكرى الـ14 لمباراة لم تشهد لقاءات القمة مثلها في العصر الحديث، لقاء الـ6-1.

الصخرة وائل جمعة ومدحت عبد الهادي ومدحت شلبي ووليد صلاح الدين وخالد بيبو ومحمد أبو العلا وجمال حمزة وأحمد بلال والعديد من نجوم الموقعة يتحدثون..

فلنشاهد موقعة ممتعة:

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