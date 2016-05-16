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أخبار ألمانيا..ميركل تدعو رئيس المجلس الرئاسى الليبى لزيارة برلين

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أخبار ألمانيا..ميركل تدعو رئيس المجلس الرئاسى الليبى لزيارة برلين أخبار ألمانيا..ميركل تدعو رئيس المجلس الرئاسى الليبى لزيارة برلين

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفى الاثنين، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى فايز السراج لزيارة برلين خلال الأيام المقبلة.

وقال المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى- فى بيان له اليوم- "إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج ووجهت إليه الدعوة لزيارة برلين".

وأضاف البيان أن ميركل أشادت بالجهود التى يبذلها المجلس الرئاسى لإنجاح عمل حكومة الوفاق الوطنى من العاصمة طرابلس.

وأعربت ميركل عن سعادتها بالأوضاع الجيدة والمستقرة التى تعيشها طرابلس والصورة التى نقلها وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة الليبية.
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