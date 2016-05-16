أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

انطلاق ورشة نقاش لتعزيز العلاقات الأميركية - الخليجية في أبوظبي

Google+ Print
انطلاق ورشة نقاش لتعزيز العلاقات الأميركية - الخليجية في أبوظبي انطلاق ورشة نقاش لتعزيز العلاقات الأميركية - الخليجية في أبوظبي

بدأت صباح اليوم بفندق الجميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي وبمشاركة باحثين متخصصين وخبراء من الجانبين الإماراتي والخليجي، والجانب الأميركي ورشة عمل حول "تحول التقدير الأميركي للشرق الأوسط وانعكاساته على أمن الخليج.

وتناقش ورشة  العمل موضوعات وقضايا  تتعلق باستقصاء العناصر الثابتة والمتغيرة في التقدير الاستراتيجي الأميركي للمنطقة، ومعرفة التحديات والفرص أمام دول المنطقة، ودول الخليج العربي تحديداً، في ظل التحول الاستراتيجي الأميركي، ومحاولة استشراف سمات الاستراتيجية الأميركية المتوقعة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستكشاف السبل الممكنة والأسس المشتركة لتعزيز العلاقات الأميركية - الخليجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية