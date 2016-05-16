انطلاق ورشة نقاش لتعزيز العلاقات الأميركية - الخليجية في أبوظبي

بدأت صباح اليوم بفندق الجميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي وبمشاركة باحثين متخصصين وخبراء من الجانبين الإماراتي والخليجي، والجانب الأميركي ورشة عمل حول "تحول التقدير الأميركي للشرق الأوسط وانعكاساته على أمن الخليج.

وتناقش ورشة العمل موضوعات وقضايا تتعلق باستقصاء العناصر الثابتة والمتغيرة في التقدير الاستراتيجي الأميركي للمنطقة، ومعرفة التحديات والفرص أمام دول المنطقة، ودول الخليج العربي تحديداً، في ظل التحول الاستراتيجي الأميركي، ومحاولة استشراف سمات الاستراتيجية الأميركية المتوقعة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستكشاف السبل الممكنة والأسس المشتركة لتعزيز العلاقات الأميركية - الخليجية.