الأرصاد : طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار يكون مائلا للحرارة ليلا، فى حين يبدأ الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة غربا.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من ٢ إلى ٢.٥ متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من ١ إلى ٢ متر، والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.