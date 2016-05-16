محافظ دمياط يحيل واقعة فتح منافذ مخالفة لبيع اللحوم إلى النيابة العامة

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واقعة فتح منافذ مخالفة لبيع اللحوم بميدان سرور وباب الحرس بمدينة دمياط، والتى تم ضبطها بناء على شكاوى من المواطنين، وضبط بداخلها لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن ومباشرة التحقيقات لملاحقة المسئولين عن فتح هذه المنافذ .

وأعلن المحافظ أن نتائج التحقيقات التى أجريت حتى الآن فى الموضوع، أثبتت أن منفذى بيع اللحوم بمدينة دمياط ليسا تابعان للقوات المسلحة، وإنما استغلا وجود بعض المنتجات التى يقومام ببيعها من منتجات القوات المسلحة وأضافا منتجات أخرى دون علم الجهات التنفيذية.

وأضاف المحافظ أنه بعد تكشف الموقف أمرنا ببدء التحقيقات فى هذا الموضوع بالتعاون مع المستشار العسكرى بالمحافظة ومديرى التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى، حيث تم أخذ عينات من اللحوم وتحليلها، وعندما ظهرت النتائج غير مطابقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق هذين المنفذين، وقامت الوحدة المحلية بمدينة دمياط بإزالة كشك باب الحرس بعد أن تم إزالة كشك ميدان سرور بمعرفة القائمين عليه .

وأضاف المحافظ أنه كلف إدارة التفتيش المالى والإدارى بتتبع الأوراق الخاصة بفتح هذين المنفذين، حيث تبين صدور خطاب من شركة صافى للمحافظة بفتح منافذ للبيع، إلا أن هذه المنافذ تم استغلالها بواسطة القائمين عليها، وهم غير تابعين للقوات المسلحة على الإطلاق فى بيع منتجات باسم القوات المسلحة.

>وقد أشار المحافظ إلى أنه أحال تحقيق إدارة التفتيش المالى والإدارى بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للشئون القانونية بالمحافظة لضمه إلى التحقيق الجارى بمعرفة النيابة العامة.

وعقد المحافظ اجتماعا موسعا بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد والمستشار العسكرى للمحافظة ورئيس مدينة دمياط ومدير عام الصحة والطب البيطرى والتموين ومفتش مباحث التموين، لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن منافذ بيع السلع وإجراءات فتح أى منافذ جديدة .

وأصدر المحافظ تعليماته خلال الاجتماع لجميع الجهات المعنية بالرقابة على السلع الغذائية من الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين بالتفتيش المستمر على جميع المنافذ، من حيث جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وفى حالة وجود مخالفة يتم غلق المنفذ فورا وتشميعه .

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، أن دورنا هو تسهيل إجراءات فتح منافذ بيع السلع الغذائية تيسيرا على المواطنين فى الحصول عليها بأسعار مخفضة، لكن فى ظل الالتزام بالضوابط الصارمة لفتح هذه المنافذ مع الإشراف الكامل عليها للمحافظة بكامل أجهزتها، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.

كما طلب من سكرتير عام المحافظة مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والقرى بتحديد المنافذ التابعة للجيش الثانى بالتنسيق مع المستشار العسكرى للمحافظة لإعلام المواطنين بها.

وأكد أنه فى حالة فتح منفذ جديد تابع للقوات المسلحة فسيتم التنسيق مع السكرتير العام والمستشار العسكرى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الالتزام بوضع شعار القوات المسلحة والمحافظة على المنفذ، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجيش الثانى على فتح مجموعة من المنافذ بمحافظة دمياط خلال الفترة القادمة لخدمة أهالى دمياط، حيث سيتم البيع عن طريق أفراد من الجيش الثانى مباشرة، لافتا أن أحد هذه المنافذ سيقام داخل معرض بيع السلع الرمضانية فى ميدان الساعة بمدينة دمياط والمقام بواسطة الغرفة التجارية.

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