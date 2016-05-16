بالصور.. الاستعانة بـ5 لوادر لتقليب القمامة بحثا عن النيران بحريق مخزن أكتوبر

استعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ5 لوادر لتقليب القمامة تحسبا لوجود نيران وسط تشوينات البلاستيكات المتواجدة داخل المخزن، و قيام رجال الإطفاء بإخمادها بمدينة السادس من أكتوبر.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا باشتعال النيران بمخزن تدوير بلاستيكات بأكتوبر، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية والعميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء والعميد إبراهيم حافظ والرائد ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر إلى مكان الحريق، لمحاولة إخماد النيران المشتعلة وبصحبتهم سيارات الإطفاء.

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