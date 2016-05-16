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مزارعو كفر سعد بدمياط يشكون من قلة المياه للرى وعدم تطهير ترعة السلسلول

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مزارعو كفر سعد بدمياط يشكون من قلة المياه للرى وعدم تطهير ترعة السلسلول مزارعو كفر سعد بدمياط يشكون من قلة المياه للرى وعدم تطهير ترعة السلسلول
اشتكى مئات الفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية بزمام مركز كفر سعد بدمياط، وبخاصة منطقة كفر الغاب وقرية المرابعين من عدم تطهير ترعة رى السلسول والتى تقوم برى 1800 فدان والتى أصبحت مهددة بالبوار لندرة المياه.

وقال مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين بدمياط، أن هذه الترعة تتبع تطهير كفر الأطرش التابعة لرى الغربية، وتم التواصل مع وكيل وزارة الرى بالدقهلية الذى أمر بتوجيه كراكات للتطهير ولكن الكراكات توقفت بعد تطهير 150 مترا فقط، بسبب عدم توافر الماليات التى تغطى قيمة عملية التطهير.

وأضاف البسطويسى أن هذه الأراضى أصبحت مهددة بالبوار، وهى من الأراضى التى تزرع الأرز والقطن وكان يجب أن يتم تطهير الأراضى قبل الأول من مايو الجارى لأنه بداية موسم الزراعة فى دمياط.


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