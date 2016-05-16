بالفيديو والصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بمخزن بلاستيكات وإعادة تدوير مخلفات، على مساحة 4 آلاف متر، بالمنطقة الصناعية الرابعة، التابعة لمدينة السادس من أكتوبر دون معرفة أسبابه.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد رئيس قسم الإطفاء والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية، والرائد ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر، والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومحاولة إخماد الحريق، وتمت السيطرة على النيران.

- ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة من"حريق أكتوبر"وانعدام الرؤية بالمصانع المجاورة

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