أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى

Google+ Print
زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى
توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الطريق الدائرى، أمام المتجه من طريق الواحات وفى طريقه إلى إسكندرية الصحراوى وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى طريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.


>- إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى دائرى المنيب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365