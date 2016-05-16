زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الطريق الدائرى، أمام المتجه من طريق الواحات وفى طريقه إلى إسكندرية الصحراوى وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى طريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

- إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى دائرى المنيب