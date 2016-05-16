نقل لجنة امتحانات معهد فتيات ميت جابر بسبب تجهمر أهالى الطالبة المتغيبة

أفاد مصدر أمنى بمركز شرطة بلبيس، أنه تم نقل لجنة الامتحانات بمعهد فتيات قرية ميت جابر الإعدادى الأزهرى، إلى مدرسة بقرية البلاشون المجاورة، لكى تتمكن الطالبات من تأدية امتحانات نهاية العام، لحين التفاوض مع أهالى الطالبة المتغيبة، وإقناعهم بفتح الطريق، وفض اعتصامهم من أمام المعهد الأزهرى بالقرية واتباع الطرق القانونية.

قامت أسرة الطالبة المتغيبة "أسماء ه ع" 15 سنة طالبة بالصف الثالث بمعهد فتيات قرية ميت جابر الأزهرى، صباح اليوم، بغلق أبواب المعهد، والوقوف أمامه بالعصى والشوم، لمنع فتحه، وتم منع رئيس اللجنة من الدخول والطالبات لتأدية الامتحانات، لحين عودة الطالبة المتغيبة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بقيام العشرات من أهالى قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس، بقطع 3 طرق حيوية وهى "بلبيس – منيا القمح، وبلبيس- الزقازيق، ومشتول- منيا القمح" من أمام قرية ميت جابر، بسبب تغيب فتاة أمس بعد تأدية الامتحان، وقيام أقارب الفتاة بغلق أبواب المعهد أمام رئيس اللجنة والفتايات.

وفى سياق متصل تسبب قطع الطريق فى شلل مرورى بمدينة بلبيس، وتعطيل عدد كبير من الورديات بالعاشر من رمضان، لعدم وصول العمال بسبب قطع الطريق.

فيما كلف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، القيادات الأمنية وشرطة المرور للوصول إلى موقع الطرق وتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام السيارات، حرصا لعدم تعطيل مصالحهم .

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