10 طرق لعلاج البشرة الشاحبة

تحتاج البشرة الى عناية خاصة من اجل المحافظة عليها نضرة وصحية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الطرق التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة وحمايتها من الشوائب والشحوب

تتعرض البشرة إلى الشحوب وفقدان الحيوية والنضارة وظهور الهالات السوداء وعلامات الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة ، بسبب الكثير من العوامل منها عامل الإجهاد والتعب الذي تتعرضين له طيلة اليوم ، أو بسب عوامل البيئة مثل التلوث والآتربة والتعرض لأشعة الشمس الحارة ، وللتخلص من شحوب البشرة ، وإعادة نضارتها وإشراقتها ، هناك بعض الطرق والوسائل التي ممكن اتباعها لتحصلي على بشرة نظيفة ومشرقة وخالية من الشوائب ، ومن هذه الطرق ما تجدينه في مقالنا لليوم .

افضل طرق التخلص من البشرة الشائبة :-

شرب الماء بكثرة : من المعروف بأن الماء له فوائد عديدة ، ويؤكد الاطباء دائما بأنه علينا شرب على الأقل ثمان أكواب من الماء للوقاية من الكثير من الأمراض ، وإلى جانب هذا فالماء مهم جدا لنضارة البشرة والحفاظ على ترطيبها وحمايتها من الجفاف ، مع مراعاة الإقلال من تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين لأنها من العوامل المؤثرة على جفاف البشرة . التقشير : ينصح الأطباء وخبراء التجميل بعمل تقشير للبشرة مرة واحدة في الأسبوع ، لأنها تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وإنتاج خلايا جديدة ، وتساعد على تجديد البشرة المجهدة ، وهناك العديد من وسائل تقشير البشرة مثل استخدام كريمات تقشير البشرة ، أو أجهزة الليزر الخاصة بتقشير البشرة ، ويمكنك اختيار ما يناسبك منها . مستحضرات التجميل الليلية : تساعد مستحضرات التجميل الليلية على ترطيب البشرة وتجديد خلايا البشرة الباهتة ، كما أنها تعمل على انتعاش البشرة الباهتة والمجهدة ، وتقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة ، وقد وضعنا لك مقالة سابقة عن افضل مستحضرات التجميل الليلية يمكنك اختيار ما يناسبك منها لاستخدامها بانتظام لتحصلي على بشرة نضرة ومشدودة . ماسك الترطيب : إن عمل ماسك لترطيب للبشرة بانتظام ، يساعد على تقشير خلايا البشرة وتجدد نضارتها وإشراقتها ، يمكنك عمل خلطة من الزبادي وإضافة القليل من الكركم وعصير الليمون ، وضعيه على بشرتك لمدة عشر دقائق ومن ثم أفركيه جيدا واشطفي البشرة بالماء ، ويمكنك إضافة بعض من ماء الورد على بشرتك لتعطيكي نعومة ولمعان أكثر .

الاقلال من تناول الاملاح : كثرة تناول الأملاح قد يؤدي إلى ظهور انتفاخات حول العين وتبدو وكأنها مجهدة وشاحبة ، لذلك ينصح بالتقليل من تناول هذه الأطعمة قدر الإمكان حتى تحافظين على جمال بشرتك ونضارتها .

الابتعاد عن التدخين : التخدين من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أمراض سرطان الرئة والفم ، وله أضرار لا تعد ولا تحصى ، ومن أضراره أنه له أثر فعال في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ، لاحتوائه على النيكوتين الذي يعمل على تكسير الكولاجين الذي يعد من أساسيات المحافظة على نضارة البشرة وتألقها ، لذا ، ينصح خبراء العناية بالبشرة بالابتعاد تماما عن التدخين حتى لاتتعرض بشرتك للشوائب وظهور الهالات السوداء وعلامات الشيخوخة المبكرة .

مساج للوجه : إن عمل بعض المساج للوجه يساعد على تجديد الدورة الدموية في الوجه وبالتالي يساعد على نضارة الوجه وإشراقته وحيويته ، كما أنه من العوامل المؤثرة على التقليل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة .

تنظيف البشرة : من المؤكد بعد عناء يوم طويل من العمل وتعرض البشرة للعوامل المناخية الخارجية مثل الأتربة والملوثات يؤدي إلى اتساخ البشرة وظهور البثور التي تؤذي البشرة ، لذا يجب تنظيف البشرة جيدا باستخدام الغسول الخاص البشرة لإزالة الشوائب والأوساخ العالقة ليعيد لبشرتك نظافتها ونضارتها وإشراقتها .

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الاكسدة : توجد مضادات الاكسدة في الكثير من الفاكهة والخضراوات الملونة ، وتوجد أيضا بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج ، مضادات الاكسدة تساعد على حماية البشرة من ظهور التجاعيد والبقع التي تخلفها أضرار الشمس الحارقة ، كما أنها تحافظ على الكولاجين الذي يمد البشرة بالنضارة والحيوية ويمنع الترهلات .

النوم جيدا : كثرة السهر لفترات طويلة وعدم حصولك على قدر كافي من النوم في الليل يؤدي إلى إرهاق البشرة وبهتانها ، لأن في فترة النوم تعمل البشرة على تجديد خلاياها مما يساعد على الحصول على بشرة نضرة ومشرقة خالية من الشوائب والتجاعيد .

أسباب شحوب الوجه

لحلّ مشكلة شحوب الوجه يجب علينا معرفة المُسبّب لها، وينطبق هذا الأمرعلى جميع مشاكل حياتنا وخاصّةً المشاكل الصحية ومنها شحوب الوجه واصفراره، الذي قد يحدث لأسباب عديدة منها:

الإرهاق الجسدي المرافق للأعمال اليومية .

الإرهاق والضغط النفسي .

التغذية السيّئة التي تؤدي إلى نقص كمية السكر في الدم.

بعض الأمراض مثل فقر الدم، والتعرّض إلى نزيف بشكل مستمر.

عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكلٍ كافٍ.

التعرض لصدمة أو لخوف شديد.

التخلص من شحوب البشرة

اتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على كافة العناصرالتي يحتاجها الجسم بكميات متوازنة وغني بالفيتامينات والمعادن.

تعريض البشرة لأشعة الشمس لفترات قليلة ومتوازنة .

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم والتي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

مراجعة الطبيب لمعرفة إذا ما كان الشحوب عرضاً لمرضٍ معيّن مثل فقر الدم أو تكسّر الأوعية الدموية.

الابتعاد عن الأعمال الشاقة التي تؤدي إلى إرهاق شديد في الجسم.

شرب كميات كبيرة من الماء.

الابتعاد عن العادات السيئة والمحرمة مثل التدخين وتناول المشروبات الكحولية.

استخدام مرطب للبشرة بشكل دائم.

تدليك الوجه قبل النوم؛ حيثُ إنّ هذا يساعد على تنشيط الدورة الدموية وعلى الاسترخاء.

الحصول على كمية كافية من النوم.

تناول بعض المشروبات التي تساعد على الاسترخاء قبل النوم مثل البابونج.

الحفاظ على شباب البشرة

هناك العديد من العوامل التي تؤثّر على شباب ومرونة البشرة، إمّا سلباً أو إيجاباً، فإليكِ بعض النصائح للتأخير من ظهور التجاعيد.

مارسي الرياضة: أثبتت العديد من الدراسات أنّ ممارسة الرياضة تؤخّر من ظهور التجاعيد، وذلك لأنّها تنشّط الدورة الدمويّة، فتزيد من كميّة الغذاء والأكسجين الواصل للبشرة، ممّا يبقيها صحيّة.

اشربي كميّة كافية من الماء: الجفاف يسبب ظهور التجاعيد، فيجب شرب ما لا يقلّ عن ثمانية أكواب من الماء يوميّاً؛ لتوفير الترطيب للبشرة.

تناولي الخضار والفواكه: الخضار والفواكه غنيّة بالفيتامينات والأملاح المعدنيّة المفيدة لصحة البشرة وحيويتها، بالإضافة إلى احتوائها نسب مرتفعة من الماء، وعدم تناول المشروبات الغازيّة والعصائر المحلاة.

تجنّبي التدخين: فالتدخين يسبب ارتخاء عضلات الجسم، ناهيكِ عن شحوب البشرة، واصفرار الأسنان، والعديد من الأمراض.

تجنب التعرض لأشعة الشمس: أشعة الشمس الفوق بنفسجية تسبب ظهور التجاعيد، فيجب عدم الخروج وقت الظهيرة، واستخدام واقي الشمس عند الخروج.

قشِّري بشرتك: تقشير البشرة بشكل مستمر من أهمّ العوامل التي تؤخر ظهور التجاعيد، فهي تزيل طبقات الخلايا الميتة والمتراكمة، ممّا يحفّز البشرة على تجديدها.

دلّكي بشرتك: يجب تديلك البشرة يوميّاً باستخدام زيت الزيتون؛ لغناه بفيتامين (هـ)، أو أي نوع من الزيوت، بحركات دائريِّة، مع الضغط؛ لتوزيع الدهون في البشرة، كي لا تتجمع في مكان دون الآخر وتسبّب ظهور التجاعيد.

خذي قسطاً كافٍ من النوم:النوم من سبع إلى ثماني ساعات يوميّاً، فالنوم يجعل من البشرة أكثر صحة وشباباً.

غذّي بشرتك من الخارج: استخدام ماسكات التغذيّة والترطيب الخارجيّة مفيدة جداً لتأخير ظهور التجاعيد، فتناول الأغذية الصحيّة كالعسل والبيض، والحليب ودهنه على البشرة يقومان بعمل تكاملي في الحفاظ على صحة البشرة وشبابها.

قللي من استخدام المكياج: كثرة استخدام المكياج، ووضعه يوميّاً على البشرة يغلق مسامها ويمنعها من التنفس، فيجب التقليل قدر الإمكان من المكياج، وتنظيفه جيّداً عن البشرة قبل النوم، ويجب عدم استخدام أنواع المكياج الرديئة، أو منتهية الصلاحيّة فهي عدوٌ خطير للبشرة.

قللي من تناول المنبهات: يجب عدم تناول كميات كبيرة من الشاي والقهوة وغيرها من المنبهات خلال اليوم.

تجنبي الجلوس مطولاً أمام الشاشات: الأشعة التي تصدر عن شاشات الحاسوب والتلفاز تساهم في ظهور التجاعيد على البشرة.