أهالى الطالبة المتغيبة بالشرقية يغلقون معهدا أزهريا ويرفضون دخول الطالبات

سادت حالة من الاستياء الشديد بين الطالبات بمعهد ميت جابر الإعدادى بقرية ميت جابر مركز بلبيس بالشرقية، لقيام أسرة الطالبة المتغيبة "أسماء ه ع " 15 سنة طالبة بالصف الثالث بالمعهد، بغلق أبواب المعهد والوقوف أمامه بالعصى والشوم لمنع فتحه وتم منع رئيس اللجنة من الدخول والطالبات لتأدية الامتحانات لحين عودة الطالبة المتغيبة.

وتقول الطالبة " دنيا م " أن والدة الطالبة المتغيبة وأشقاءها يقفون أمام المعهد بالعصى والشوم ومنعوا رئيس اللجنة من الدخول وقاموا بغلق البوابة الرئسية للمعهد.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بقيام العشرات من أهالى قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس بقطع 3 طرق حيوية وهى "بلبيس – منيا القمح" ، "بلبيس- الزقازيق" ومشتول- منيا القمح " من أمام قرية ميت جابر، بسبب تغيب فتاة أمس بعد تأدية الامتحان، وقيام أقارب الفتاة بغلق أبواب المعهد أمام رئيس اللجنة والفتايات.

وتسبب قطع الطريق فى شلل مرورى بمدينة بلبيس، وتعطيل عدد كبير من الورديات بالعاشر من رمضان، لعدم وصول العمال بسبب قطع الطريق.

فيما كلف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، القيادات الأمنية وشرطة المرور، للوصول إلى موقع الطرق وتسير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام السيارات لعدم تعطيل مصالحهم .

- بعد خروجها من الامتحانات.. صحافة المواطن.. أهالى قرية بنى صالح بالشرقية يقطعون الطريق بعد خطف طالبة