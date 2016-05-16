أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بالقمامة خلف مبنى التأمين الصحى فى المراغة سوهاج

Google+ Print
السيطرة على حريق بالقمامة خلف مبنى التأمين الصحى فى المراغة سوهاج السيطرة على حريق بالقمامة خلف مبنى التأمين الصحى فى المراغة سوهاج
سيطرت الحماية المدنية بسوهاج على حريق نشب ببندر المراغة شمال محافظة سوهاج بكميات من القمامة خلف مبنى التأمين الصحى دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل "دون قصد".

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه.

وبالفحص بمعرفة الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز المراغة نشوب الحريق بكمية من القمامة خلف مبنى التأمين الصحى الكائن بمدينة المراغة، ويرجح أن يكون ‏سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل "دون قصد"، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى احتراق "1" شباك خشبى بمبنى التأمين ‏الصحى المشار إليه، وبسؤال السيد خلف السيد عمر 57 سنة موظف بالتأمين الصحى ويقيم دائرة المركز، أيد ما جاء بالفحص ‏ونفى الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2089 إدارى المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة‏.
>


>- نفوق وإصابة 6 رؤوس ماشية فى حريق بسوهاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365