"الإدارية العليا" تنظر طعن الفنان هانى رمزى المطالب بغلق قناة الحافظ

تنظر الدائرة الأولى، فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين، الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، لصالح الفنان هانى رمزى، بغلق قناة "الحافظ"، لما حدث من تطاول وإساءة له بأحد برامج القناة.

كان اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تقدم بطعن ضد حكم وقف بث القناة، رقم 3419 لسنة 60 قضائية عليا، مختصما الفنان هانى رمزى، ووزيرى الاستثمار والإعلام، ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الإعلامية الحرة، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين مالكة قناة "الحافظ" الفضائية.

وذكر تقرير الطعن أن المختص بإصدار وإلغاء التراخيص للقنوات الفضائية الخاصة، هو مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، وليس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو ما يجعل الحكم الصادر بغلق القناة مخالفا للقانون، ويستلزم القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.

كما تقدمت شركة "البراهين" المالكة للقناة، بطعن على الحكم، حمل رقم 39256 لسنة 67 قضائية.

وأوضح الطعن أن مقدم البرنامج قدم اعتذارا للفنان هانى رمزى على ما صدر بالبرنامج، على لسان أحد الضيوف من إساءة له، كما أن هذا الخطأ لا يعتبر ناتجا من القناة نفسها، ويتحمله الضيف.