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تعرف على أضرار الحشوة الفضية للأسنان والضروس.. تحتوى على عناصر ضارة

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تعرف على أضرار الحشوة الفضية للأسنان والضروس.. تحتوى على عناصر ضارة تعرف على أضرار الحشوة الفضية للأسنان والضروس.. تحتوى على عناصر ضارة
الحشوة الفضية أو السوداء تتسم بأنها قطعة معدنية ولونها إما أسود أو رمادى مائل إلى الفضى، وتعتبر موضة قديمة إلى حد ما لكنها فى النهاية ما زالت متواجدة حتى الآن.

الدكتور باسم السواح - أخصائى تجميل وجراحة الأسنان والفم - أكد أن الحشوة القديمة الفضية الشهيرة تتراجع، نتيجة الكثير من العيوب التى تتسم بها والأضرار الصحية أيضا التى تسببها.

وتابع الدكتور باسم حديثه معددا أخطار هذه الحشوة الفضية، موضحا أنه من المستحيل استخدامها فى الحشو الأمامى للأسنان للونها الداكن، كذلك تتمثل أخطارها الصحية فى كونها سببا من الأسباب المؤدية للإصابة بأورام اللثة فى المستقبل، وذلك لأنها تمكث لسنوات فى فم المريض وتتحلل معادنها ومن أخطرها الزئبق، لذا فهى تضر الصحة.

وأوضح أنها حشوة لا تتسم بجمال المظهر، ولا يمكن استخدامها بغرض تجميلى مطلقا، إلا أنها قد تظل ساكنة فى فم الإنسان حتى مرور عشرين عاما، وهذا ما قد يدفع البعض لاستخدامها، ولكن أضرارها البالغة تجعلها من الحشوات التى لا ينصح بها.


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