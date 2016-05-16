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62% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة استلام القمح من الفلاحين

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62% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة استلام القمح من الفلاحين 62% من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى حل أزمة استلام القمح من الفلاحين
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح يتوقعون نجاح فى حل أزمة استلام القمح من الفلاحين؟"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة استلام القمح من الفلاحين.

وتوقع 62% من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة استلام القمح من الفلاحين، بينما استبعد 36% من القراء نجاح الحكومة فى حل أزمة استلام القمح من الفلاحين، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>62%من القراء يتوقعون نجاح الإسكان فى تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير العشوائيات
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مصر 365

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