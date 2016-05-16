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شلل مرورى فى بلبيس بعد قطع أهالى الشرقية 3 طرق حيوية بسبب تغيب فتاة

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شلل مرورى فى بلبيس بعد قطع أهالى الشرقية 3 طرق حيوية بسبب تغيب فتاة شلل مرورى فى بلبيس بعد قطع أهالى الشرقية 3 طرق حيوية بسبب تغيب فتاة
قطع العشرات من أهالى قرية ميت جابر بالشرقية، صباح اليوم الاثنين، 3 طرق حيوية تربط القرى بمراكز بلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق، بسبب تغيب فتاة من فتيات القرية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بقيام العشرات من أهالى قرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس، بقطع 3 طرق حيوية وهى "بلبيس– منيا القمح" ،"بلبيس- الزقازيق" و"مشتول- منيا القمح " من أمام قرية ميت جابر بسبب تغيب فتاة.

وفى سياق متصل تسبب قطع الطريق بشلل مرورى بمدينة بلبيس، وتعطيل عدد كبير من الورديات بالعاشر من رمضان، لعدم وصول العمال بسبب قطع الطريق.

فيما كلف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، القيادات الأمنية وشرطة المرور، للوصول إلى موقع الطرق وتسير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام السيارات لعدم تعطيل مصالحهم.


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