7 وصفات طبيعية وأمنة لتفتيح لون الشعر

لكل من ترغب في تفتيح لون شعرها في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الوصفات الطبيعية والامنة التي تساعد في تفتيح لون الشعر

اللون الشعر الفاتح حلم كثير من النساء واعلانات الصبغات ومستحضرات تفتيح الشعر تحاصرنا في كل مكان ، مركبات كيمائية ومستحضرات قد تضر بخصلات الشعر وتسبب ضعفه وتساقطه ، لكن ينصح خبراء تصفيف الشعر باستعمال الوصفات الطبيعية لتفتيح الشعر والتي تعطي نتائج رائعة لشعر أفتح صحي مما يحافظ على قوة الشعر ويمنع جفافه وتساقطه ، بل يعمل على تغذيته ولمعانه .

وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر :

الماء والليمون : من المعروف الأثر الرائع لليمون في تفتيح لون البشرة والقضاء على التصبغات الداكنة لذا يستعمل الليمون أيضا في تفتيح لون الشعر ومنحه لون أشقر طبيعي مع نعومة فائقة ، ويمكن تحضير وصفة بسيطة من ملعقتين من عصير الليمون ، وكوب من الماء لعمل ماسك للشعر وتدليك الخصلات جيدا ، ثم تركه لمدة ربع ساعة يغسل بعدها الشعر ويرطب ثم يجفف .

الخل : يتميز بفاعلية كبيرة على تفتيح الشعر لكنه يحتاج لتكرار الوصفة لعدة مرات بانتظام لتعطي النتائج المرغوبة ، حيث يمكن تحضير خليط من كوب كبير من الماء مضاف إليه ملعقتين من الخل ، يستعمل لتدليك الشعر لمدة ربع ساعة ثم يشطف جيدا بالماء ، يفيد أيضا غسيل الشعر بالخل في القضاء على قشرة الشعر وعلاج مشكلة الشعر الدهني مما يعني أنه غير مناسب للشعر الجاف .

العسل والخل : يستعمل العسل بشكل فعال في تفتيح لون الشعر حيث يتميز بقدرته على تنعيم وتغذية الشعر وترطيبه ، وذلك بتحضير قناع بسيط من العسل والخل ، مع قليل من زيت الزيتون وخلطهم حتى تتجانس المكونات ، يتم توزيع القناع على الشعر ثم تغطيته بغطاء الشعر البلاستيك طوال الليل ، يغسل بعدها الشعر جيدا بالشامبو ويشطف بالماء ثم يرطب باستعمال البلسم .

الحناء والبابونج : يستعمل البابونج بكثرة في تفتيح الشعر لذا يستعمل مع الحناء للحصول على شعر أشقر فاتح ، بفيد الباونج في علاج مشاكل والتهابات فروة الرأس ، بالإضافة لفوائد الحناء العديدة التي تعمل على تنعيم الشعر وتغذيته ، مع اضفاء لون طبيعي للشعر بطريقة آمنة ، تحضر الوصفة بإضافة كمية متساوية من البابونج ، مع مسحوق الحناء في ماء مغلي حتى نحضل على عجينة لينة ، تترك جانبا حتى تبرد ثم تغطى خصلات الشعر ومنابتها بالخليط ويغطى الشعر بغطاء بلاستيك لمدة ساعتين ، يغسل بعدها الشعر جيدا بالماء والشامبو ، يمكن تكرار الوصفة بأمان كل أسبوعين للحصول على لون فاتح .

شاي البابونج : يمكن استعماله منفردا لتفتيح لون الشعر والحصول على خصلات ناعمة كالحرير ومظهر صحي لامع ، يتم تحضير شاي البابونج بغلي حفنة من زهور البابونج في قليل من الماء ، يستعمل الشاي بعد أن يبرد لتغطية الخصلات جيدا ثم يترك لربع سا عة ويغسل بالماء والشامبو كالمعتاد .

فيتامين سي : طريقة مبتكرة لتفتيح الشعر وتغذيتها يستعملها خبراء العناية بالشعر ، إذ يمكن طحن 8-9 حبات من فيتامين سي تضاف للشامبو الخاص بك ، لتستعمل في غسيل الشعر المعتاد ليعمل يوما بعد يوم على تفتيح الشعر وتغذيته ، ثم يغسل جيدا ويرطب بالبلسم .

الماء والملح : طريقة طبيعية يلحظ نتائجها كثير منا عند التعرض لأشعة الشمس على شواطئ البحر على الشواطئ ولفترات طويلة ، حيث يتغير لون الشعر للون الأفتح مما يجعلها طريقة سهلة طبيعية غير مكلفة لتفتيح الشعر ، كما يمكن تطبيقها بالمنزل بإعداد محلول ملحي وتبليل خصلات الشعر به ، ثم التعرض لأشعة الشمس لأطول فترة ممكنة عدة مرات أسبوعيا ، يغسل بعدها الشعر بالماء والشامبو ويرطب جيدا لمنع تأثير الملح المجفف لخصلات الشعر .

طرق تغذية الشعر

الغِذاء الصحّي: الغذاء هُوَ أساسُ صِحّة الشعر؛ لأنّ جذور الشعر وبصيلاتهِ تعتمِدُ اعتماداً كبيراً على ما يحصل عليهِ الجسم مِنَ العناصر الغذائيّة، وبالتالي يجب أن يكون النظام الغذائي خلال اليوم يحتوي على (البروتينات والتي توجد فِي اللحوم والألبان، والفيتامينات، والمعادن، والأملاح التي توجد فِي الخضروات والفواكه)، وينصحُ أيضاً بالإكثارِ مِن تناوُلِ الخضروات الخضراء الداكنة؛ لأنّها مُفيدَةٌ جِداً فِي تَقوِيَةِ الشّعر وتغذِيَتِهِ.

استخدام الزيوتِ الطبيعيّة: إنّ تدليكَ فَروَةِ الرأس بشكلٍ طبيعي يساعِدُ على تقوِيَةِ الجذور والبصيلاتِ الضعيفة، وذلك لأنّ الزيوت تَعمَل على تنشيطِ الدورَةِ الدمويّة فِي الفروة ممّا يَسمَحُ بِوُصولِ العناصِر الغذائيّة لبصيلاتِ الشعر، وَمِن أهَمِّ الزيوت الطبيعيّة هِيَ (زيت الزيتون، واللوز، وجوز الهند) وَيَجِب تَدلِيكُ فَروَةِ الرأس بأطرافِ الأصابِع وبشكلٍ دائري.

استخدامُ البيض مَع الزبادي: هذِهِ الوصفة تعتبر الأنجح فِي معالجةِ الشعر وتغذيتهُ؛ لأنّ البيض يَعمَلُ على تعزيزِ نُمُو الشّعر لاحتوائِهِ على نسب عالية مِنَ البروتين، وأيضاً الزبادي يكون بلسماً طبيعيّاً يرطّب الشعر الجاف، ولهذا يجب خلط البيضةِ مَعَ الزبادي بشكلٍ جيّد، ومِن ثمّ يوضَعُ على شكلِ قناع على فروةِ الرأس، ويطبّق مرّتين في الأسبوع ليعيد للشعر لمعانهُ وصحّتهُ.

طرق تطويل الشعر وتنعيمه

قص أطراف الشعر التالفه كل شهرين: قد يبدو هذا منافياً لرغبتك في تطويل شعرك، لكن جميعنا يعلم بأن الشعر إن لم يتم قصّه باستمرار سوف يتقصف ويضعف من الأطراف، ولن يكون بالشكل الذي تريدينه، فسيبدو جافاً منفوشاً، بالإضافة لذلك فإنّ خبراء الشعر يقولون بأن تطريف الشعر يساعده على جعله ينو أسرع.

تدليك فروة الرأس بالزيت الدافئ: قومي بتدليك فروة رأسك بزيت الزيون أو زيت الخروع أو زيت جوز الهند، يعمل الزي على ترطيب شعرك بعمق، فيجعله أكثر نعومة، وسينشط الدورة الدموية في فروة الرأس فتحصل بصيلات الشعر على الغذاء المطلوب لنمو شعرك، و يمكنك استخدام أنواع أخرى من الزيوت كالجورجيا وزيت اللوز، ويفضل أن تقومي بتسخين الزيت قبل أن تستخدميه، ومن الممكن خلط الزيو مع بعضها.

تسريح الشعر يغذي الشعر: قومي بتسريح شعرك مرتين باليوم على الأقل، فتسريح شعرك ينشيط الدورة الدموية، ولا تقومي بتسريحه بعد الاستحمام فذلك يسبب تساقط الشعروتكسره، واختاري أمشاط الشعرٍ ذوات الأسنان الواسعة.

ماسك صفار البيض مع زيت الزيتون ينعم الشعر: العناصر الغذائية وخاصة البروتين الموجود في البيض، يعمل على تقوية شعرك، ويغذيه ويعالج مشاكل تقصفه وتكسره، وزيادة سرعة، ويعمل الزيت على ترطيبه وزيادة لمعانه.

المايونيز لتنعيم شعرك: خذي ملعقتين كبيرتين من المايونيز، أضيفي إليه ملعقة عسل، وملعقة من زيت الصبار، وامزجيهم جيداً، وطبقي المزيج على شعرك لمدة ساعين، ثم اشطفيه بالماء.

ماء البصل لنمو الشعر: قومي بغلي قطع البصل، وضعي الماء بعد أن يبرد في علبة رذاذ، بللي شعرك بالماء، واتركيه على شعرك ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالشامبو ويمكنك استخدام الزيوت العطرية لإخفاء رائحة البصل إن بقيت عالقةً على شعرك بعد غسله.

خل التفاح لنمو شعرك: بللي شعرك بخل التفاح المخفف بالماء، اتركيه على شعرك لمدة ساعتين، بعدها قومي بغسل شعرك، ويمكنك أيضاً إضافة الزيوت العطرية لإخفاء رائحة الخل.

التغذية الصحيّة: الأطعمة الغنيّة بالبروتين، هي الأكثر فائدة لشعرك، تناولي السمك واللحوم الحمراء والبيض، بالإضافة للفيتامينات من الفواكه والخضار، وأكثري شرب الماء ليجعل شعرك أكثر رطوبة من الداخل.

نصائح لحمايةِ الشعر من التساقط

الابتعادُ عَن جميعِ المُستحضراتِ الكيميائيّة مِثلَ (الصابون، الشامبو) ومصففاتِ الشّعر، واستخدامِ الزيوت والمستحضرات الطبيعيّة خصوصاُ التي تحتوي على فيتامين ب5 والبانثينول؛ لأنّ هذِهِ المواد لها دورٌ كبير فِي تقويةِ الشعر الضعيف والمُتساقِط.

عدم صبغِ الشعر عند النساء بألوان غير طبيعيّة، واستخدامِ الحنّة الّتي لها فائدة كبيرة فِي تغذيةِ الشعر.

تنظيفُ الشعر وغسلهِ جيّداً، ومن ثمّ وضعِ الزيوت والكريمات الطبيعيّة لتفتيحِ المسامات، وَذلك يُسَهّل مِن عَمَليّة التغذية.

تمشيطُ الشعر فِي جميعِ الاتجاهات، وينصح باستخدام المِشط ذي الأسنان الواسعة لتصفيفِ الشعر، والابتعادِ عن استخدامِ الفرشاة والأمشاط ذات الأسنان الضيّقة، وأيضاً عدم تمشيط الشعر وهو مبلّل عند النساء؛ لأنّه يؤدّي إلى إضعافِ الجُذورِ وتساقُطِ الشّعر بشكلٍ كبير.

الإكثارُ مِن شُربِ الماء بين (8-10) أكوابٍ يَومياً؛ فَهُوَ مُفيدٌ لِصِحّةِ الجسم والشعر بشكلٍ عام.