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مقتل 27 داعشيًا فى قصف للقوات التركية ومقاتلات التحالف أهدافا فى سوريا

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مقتل 27 داعشيًا فى قصف للقوات التركية ومقاتلات التحالف أهدافا فى سوريا مقتل 27 داعشيًا فى قصف للقوات التركية ومقاتلات التحالف أهدافا فى سوريا
ذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) ووسائل إعلام أخرى اليوم الاثنين، أن القوات التركية وقوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضربت أهدافا لتنظيم داعش شمالى مدينة حلب السورية وقتلت 27 متشددا.

ولم تقل التقارير متى تمت هذه العملية العسكرية التى قالت محطة (إن.تي.في) إنها اشتملت على غارات جوية وقصف.

وشُنت سلسلة من مثل هذه الغارات بعد تعرض بلدة كيليس الحدودية التركية لهجمات صاروخية بشكل منتظم فى الأسابيع الأخيرة .وتقع كيليس على الجانب الآخر مباشرة من الحدود من الأراضى التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى سوريا .
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