بدء عمليات التبريد فى حريق مخزن بلاستيكات بأكتوبر

بدأ رجال الدفاع المدنى بالجيزة، فى عمليات تبريد لحريق مخزن بلاستيكات على مساحة 4 آلاف متر بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، والتهمت النيران كافة محتوياته بالمكان، فيما لم يسفر عن وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا باشتعال النيران بمخزن تدوير بلاستيكات بأكتوبر، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية والعميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء والعميد إبراهيم حافظ والرائد ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر إلى مكان الحريق، لمحاولة إخماد النيران المشتعلة وبصحبتهم سيارات الإطفاء.

- بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر

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